31 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Evenimente petrecute pe 31 martie

Pe 31 martie 1241, tătarii pătrund în Transilvania și ocupă Rodna. Pe 31 martie 1437 a izbucnit răscoala țărănească de la Bobâlna. Pe 31 martie 1492 este emis Edictul de la Alhambra, prin care evreilor spanioli li se pune în vedere ca în termen de patru luni să se convertească la creștinism sau să părăsească țara. Pe 31 martie 1761, un cutremur de 8,5 grade pe scara Richter loveşte Lisabona, la șase ani după ce un alt cutremur puternic distrusese orașul. Pe 31 martie 1778, exploratorul englez James Cook a ajuns pe Insula Vancouver și a revendicat-o în numele Regatului Marii Britanii. Pe 31 martie 1877, în Războiul de independență, Guvernul României a hotărât mobilizarea generală a armatei.

Pe 31 martie 1889 a fost inaugurat Turnul Eiffel, cea mai înaltă construcție din lume la acea vreme. Pe 31 martie 1931, un cutremur puternic a distrus oraşul Managua, Nicaragua. Peste 2.000 de oameni au murit. Pe 31 martie 1938, Carol al II-lea a desființat toate partidele politice și a instituit Consiliul de Coroană ca organ de stat cu caracter permanent. Pe 31 martie 1966 are loc lansarea navei spațiale sovietice fără echipaj uman, Luna 10, primul vehicul spațial care a intrat pe orbita Lunii. Pe 31 martie 1995, zborul 371 al TAROM s-a prăbușit lângă localitatea Balotești, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Pe 31 martie 2024, România și Bulgaria devin membre ale Spațiului Schengen prin intermediul rutelor maritime și aeriene.

Nașteri pe 31 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 31 martie, de la Papa Pius al IV-lea, născut pe 31 martie 1499, sau Regele Henric al II-lea al Franței, născut pe 31 martie 1519, şi până la filosoful şi matematicianul francez René Descartes, născut pe 31 martie 1596, sau Papa Benedict al XIV-lea, născut pe 31 martie 1675.

Tot într-o zi de 31 martie s-au născut şi personalităţi precum compozitorul german Johann Sebastian Bach, născut pe 31 martie 1685, compozitorul austriac Joseph Haydn, născut pe 31 martie 1732, poetul român Ion Pillat, născut pe 31 martie 1891, poetul român Nichita Stănescu, născut pe 31 martie 1933, actorul american Richard Chamberlain, născut pe 31 martie 1934, actorul american Christopher Walken, născut pe 31 martie 1943, politicianul american Al Gore, născut pe 31 martie 1948, artistul australian Angus Young, născut pe 31 martie 1955, artistul român Adrian Pleșca, născut pe 31 martie 1961, artistul român Damian Drăghici, născut pe 31 martie 1970, actorul român Mimi Brănescu, născut pe 31 martie 1974, sau schioarea română Edit Miklós, născută pe 31 martie 1988.

Decese pe 31 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 31 martie. Dintre acestea amintim pe Regele Francisc I al Franței, decedat pe 31 martie 1547, scriitoarea britanică Charlotte Brontë, decedată pe 31 martie 1855, Anne Frank, decedată pe 31 martie 1945, atletul american Jesse Owens, decedat pe 31 martie 1980, sau actorul american Brandon Lee, născut pe 31 martie 1993.

România i-a pierdut într-o zi de 31 martie, printre alţii, pe poetul Gheorghe Tomozei, decedat pe 31 martie 1997, actriţa Marga Barbu, decedată pe 31 martie 2009, scriitoarea Ana Novac, decedată pe 31 martie 2010, sau actorul Ion Lucian, decedat pe 31 martie 2012.

