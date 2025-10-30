31 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 31 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 31 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 31 octombrie

Pe 31 octombrie 475, Romulus Augustus este proclamat împărat al Romei. Pe 31 octombrie 802, Nicefor I Genikos este ales împărat a Bizanțului. Pe 31 octombrie 1756, Giacomo Casanova reușește să fugă din Palatul Dogilor din Veneția, unde a fost închis pentru afront la adresa religiei și a decenței comune. Pe 31 octombrie 1869, la Gara Filaret are loc inaugurarea cu mare fast a liniei ferate București-Giurgiu. Din Gara Filaret au plecat două garnituri. Prima, denumită "Trenul de onoare Michaiu Bravu", era condusă de sir John Trevor Barklay, iar a doua, "Trenul Dunărea", era condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic de locomotivă român. Pe 31 octombrie 1892, Arthur Conan Doyle publică volumul de povestiri "Aventurile lui Sherlock Holmes". Pe 31 octombrie 1922, Benito Mussolini devine cel mai tânăr premier din istoria Italiei.

Pe 31 octombrie 1956, contraamiralul american G.J.Dufek a devenit primul om care a reușit să aterizeze cu un avion la Polul Sud. Pe 31 octombrie 1968, președintele american Lyndon B. Johnson ordonă încetarea bombardamentelor în nordul Vietnamului. Pe 31 octombrie 1984, Indira Gandhi, prim-ministru al Indiei, este asasinată de doi membri din garda sa de corp. Pe 31 octombrie 1999, un Boeing 767 Egypt Air se prăbușește la aproximativ 100 de kilometri după ce a decolat din New York, din cauza unei erori de pilotaj. Toți cei 217 oameni de la bord îşi pierd viaţa. Pe 31 octombrie 2015, zborul Metrojet 9268 se prăbușește în centrul Peninsulei Sinai, după plecarea de pe Aeroportul Internaţional Sharm el-Sheih, din Egipt, către St. Petersburg, Rusia. Toate cele 224 de persoane aflate la bord au murit. Prăbușirea avionului a fost provocată de o explozie, un atentat, care a avut loc la bordul aparatului de zbor.

Nașteri pe 31 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 31 octombrie, de la Regele Ferdinand I al Portugaliei, născut pe 31 octombrie 1345, sau Regele Vladislav al III-lea al Poloniei, născut pe 31 octombrie 1424, şi până la pictorul olandez Johannes Vermeer, născut pe 31 octombrie 1632, sau Papa Clement al XIV-lea, născut pe 31 octombrie 1705.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 31 octombrie s-au născut personalităţi precum poetul britanic John Keats, născut pe 31 octombrie 1795, criticul şi istoricul literar Eugen Lovinescu, născut pe 31 octombrie 1881, actriţa americană Barbara Bel Geddes, născută pe 31 octombrie 1922, actorul italian Bud Spencer, născut pe 31 octombrie 1929, actorul canadian John Candy, născut pe 31 octombrie 1950, fotbalistul olandez Marco van Basten, născut pe 31 octombrie 1964, rapperul american Vanilla Ice, născut pe 31 octombrie 1967, jucătoarea română de tenis de masă Otilia Bădescu, născută pe 31 octombrie 1970, sau jucătorul de fotbal argentinian Emiliano Sala, născut pe 31 octombrie 1990.

Decese pe 31 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 31 octombrie. Dintre acestea amintim pe Indira Gandhi, prim-ministru al Indiei, decedată pe 31 octombrie 1984, regizorul italian Federico Fellini, decedat pe 31 octombrie 1993, actorul american River Phoenix, decedat pe 31 octombrie 1993, sau actorul britanic Sean Connery, decedat pe 31 octombrie 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 31 octombrie, printre alţii, pe filosoful Mircea Florian, decedat pe 31 octombrie 1960, profesorul Onisifor Ghibu, decedat pe 31 octombrie 1972, sau regizorul Mircea Drăgan, decedat pe 31 octombrie 2017.

