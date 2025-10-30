Antena Meniu Search
31 octombrie, Sfinţii Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis. Sărbătoare în calendarul ortodox

Vineri, 31 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

30.10.2025
Sfântul Stahie a fost pus episcop în Bizanţ de către Sfântul Apostol Andrei şi a zidit o biserică în Arghiropoli, împreună cu Sfântul Andrei. Conform crestinortodox.ro, apoi a adunat pe mulţi credincioşi şi îi învăţa mântuitoarea viaţă. Ostenindu-se 16 ani în acea nevoinţă pentru mântuirea omenească, a răposat cu pace.

Amplie şi Urban au fost puşi episcopi de către acelaşi sfânt, Andrei. Amplie a fost episcop în Diospoli, iar Urban a fost episcop în Macedonia. Ei, propovăduind pe Hristos şi pe idoli pierzându-i, i-au ridicat asupra lor pe evrei şi pe elini şi, fiind ucişi de către aceştia, şi-au împletit lor cununa mucenicească.

Narcis a fost episcop în Atena, Apelie în Ieraclia şi Aristobul în Britania, propovăduind Evanghelia lui Hristos, iar după multe osteneli şi nevoinţe şi-au dat fericitele lor suflete în mâinile Domnului.

