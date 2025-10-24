25 octombrie, Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Sâmbătă, 25 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie au fost secretarii Arhiereului Pavel, Patriarhul Constantinopolului, din timpul Împăratului Constantie (337-361). Conform crestinortodox.ro, Marcian a fost citet, iar Martirie a fost ipodiacon în marea Aghia Sofia din Constantinopol.
După ce Pavel, patriarhul Constantinopolului, a fost depus din scaun, exilat în Armenia şi omorât pentru că nu a primit erezia ariană, adepţii acestei erezii au încercat să îi cumpere pe Sfinţii Mucenici Marcian şi Martirie. Nereuşind, au obţinut uciderea lor. Au fost îngropaţi la poarta Milandisia din Constantinopol.
Potrivit Tradiţiei, Sfântul Ioan Gură de Aur a înălţat o sfântă biserică purtând hramul lor deasupra sfintelor lor moaşte făcătoare de minuni.
