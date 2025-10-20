21 octombrie, Sfinţii Mărturisitori Ardeleni. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 21 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt Visarion Sarai, Sofronie şi Oprea Miclăuş, canonizaţi în 1955 şi preoţii Ioan, din Galeş, şi Moise Măcinic, din Sibiel, canonizaţi în 1992. Conform crestinortodox.ro, aceştia au luptat împotriva impunerii confesiunii Greco-catolice.

Visarion Sarai s-a născut în 1714 şi a primit la botez numele Nicolae. S-a călugărit în 1738, la Mănăstirea Sfântul Sava. În 1742 ajunge la Mănăstirea Pakra, din Slovenia, iar în ianuarie 1744 vine în Transilvania şi începe lupta pentru apărarea Ortodoxiei.

Este arestat pe 26 aprile 1744 de autorităţile imperiale şi supus unui interogatoriu cu 44 de întrebări. A fost trimis la închisoarea din Deva, apoi la cele din Timişoara, Osieck şi Raab, iar în cele din urmă la celebra închisoare Kufstein din Munţii Tirolului (Austria), unde a murit ca martir.

Sofronie de la Cioara a fost preot de mir, iar după ce a rămas văduv, s-a călugărit la Mănăstirea Cozia. A condus răscoala populară împotriva autorităţilor habsburgice şi a Episcopiei Unite de la Blaj care patrona acţiunea de dezbinare a Bisericii Ortodoxe Româneşti. În august 1760, Sofronie a convocat un Sinod în care cerea episcop ortodox, restituirea bisericilor, eliberarea celor închişi şi respectarea libertăţii religioase. A murit la o dată pe care nu o cunoaştem, fie la Mănăstirea Vieroşi, fie la Mănăstirea Robaia.

Nicolae Oprea Miclăuş a fost originar din Săliştea Sibiului, satul Tilisca. A mers de trei ori la Viena pentru a prezenta plângerile românilor, în 1748, 1749 şi 1752. În memoriile prezentate, aceştia cereau libertatea credinţei ortodoxe şi episcop ortodox. A fost arestat în 1752, la Viena, şi dus în închisoarea de la Custeni, unde a şi murit ca mărturisitor pentru Ortodoxie.

Ioan din Galeş a înmânat lui Oprea Miclăuş un memoriu pe care să-l adreseze Curţii din Viena şi s-a aflat în fruntea miscării de apărare a Ortodoxiei la Sibiu. A cutreierat mai multe sate şi a strâns semnături prin care credincioşii ardeleni cereau să li se acorde libertate pentru credinţa ortodoxă. Din ordinul Mariei Tereza, ajunge în închisoarea de la Deva, apoi la Graz şi, în final, la Kufstein. Preotul Ioan a murit după 1780, de când datează ultima ştire despre el.

Moise Măcinic, pentru că a luptat împotriva uniaţiei, a fost închis la Sibiu, timp de 17 luni. La eliberare, i s-a cerut să nu mai slujească, ci să se întreţină din munca braţelor. S-a refugiat în Banat, unde s-a întâlnit cu Oprea Miclăuş. L-a însoţit pe acesta în călătoriile sale la Viena şi a fost arestat împreună cu Miclăuş. A murit în inchisoarea de la Kufstein.

