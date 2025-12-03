4 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 4 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 4 decembrie

Pe 4 decembrie 1816, James Monroe devine cel de-al V-lea președinte al SUA. Pe 4 decembrie 1855 a fost inaugurată "Școala de mică chirurgie" la Spitalul Mihai Vodă din București. Pe 4 decembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a promulgat Codul Penal, alcătuit după modelul Codului Penal francez și al Codului Penal prusac, având la bază și unele legi penale autohtone. Pe 4 decembrie 1940 este semnat, la Berlin, "Protocolul asupra colaborării româno–germane la realizarea unui plan de 10 ani pentru refacerea economiei românești", unul din principalele instrumente pentru pătrunderea capitalurilor germane în industria românească. România devenea un important furnizor de materii prime și cel mai mare furnizor de produse agricole al celui de–al treilea Reich.

Pe 4 decembrie 1948, vaporul chinez cu aburi Kiangya a explodat și s-a scufundat în gura de vărsare a râului Huangpu, după ce s-a lovit de o mină lăsată în urmă de către marina imperială japoneză în timpul celui De-Al Doilea Război Mondial. Numărul morților este necunoscut. Cu toate acestea, se crede că între 2750 și 3920 au murit, iar între 700 şi 1000 de supraviețuitori au fost preluați de către alte nave. Pe 4 decembrie 1957, la Vadu Roșca, în Vrancea, a fost reprimată revolta țărănească împotriva colectivizării, de către trupe de Securitate, reprimarea ulterioară fiind comandată de Nicolae Ceaușescu. Au fost uciși nouă cetățeni, iar 17 au fost răniți. Pe 4 decembrie 1991, corespondentul Associated Press, Terry Anderson a fost eliberat după ce fusese ținut ostatic în Liban vreme de șapte ani. Pe 4 decembrie 1992, sub egida ONU, președintele SUA George Bush a ordonat înființarea Unified Task Force cu scopul de a acorda ajutor umanitar și de a restaura ordinea în Somalia.

Nașteri pe 4 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 decembrie, de la poetul german Rainer Maria Rilke, născut pe 4 decembrie 1875, sau generalul şi politicianul spaniol Francisco Franco, născut pe 4 decembrie 1892, şi până la episcopul român Ioan Suciu, născut pe 4 decembrie 1907, sau actorul francez Gérard Philipe, născut pe 4 decembrie 1922.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 decembrie s-au născut personalităţi precum actorul american Jeff Bridges, născut pe 4 decembrie 1949, atletul ucrainean Serhii Bubka, născut pe 4 decembrie 1963, actriţa americană Marisa Tomei, născută pe 4 decembrie 1964, rapperul american Jay-Z, născut pe 4 decembrie 1969, sau biatlonista română Éva Tófalvi, născută pe 4 decembrie 1978.

Decese pe 4 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al XXII-lea, decedat pe 4 decembrie 1334, Cardinalul Richelieu, prim-ministru al Franţei, decedat pe 4 decembrie 1642, medicul şi fizicianul italian Luigi Galvani, decedat pe 4 decembrie 1798, wrestlerul american Eddie Fatu, decedat pe 4 decembrie 2009, sau fotbalistul brazilian Sócrates, decedat pe 4 decembrie 2011.

Tot într-o zi de 4 decembrie şi-au pierdut viaţa şi Constantin Mavrocordat, domn al Țării Românești și al Moldovei, decedat pe 4 decembrie 1769, filosoful şi eseistul român Constantin Noica, decedat pe 4 decembrie 1987, pictorul român Horia Bernea, decedat pe 4 decembrie 2000, sau Teo Peter, basist al trupei Compact, decedat pe 4 decembrie 2004.

