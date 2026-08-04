5 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 august

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Pe 5 august 1100, Henric I este încoronat rege al Angliei la Westminster Abbey. Pe 5 august 1192 înregistrăm victoria cruciaților la Jaffa (Cruciada III), împotriva musulmanilor lui Saladin. Pe 5 august 1424 înregistrăm prima mențiune a Vămii Calafat. Pe 5 august 1583, exploratorul Humphrey Gilbert a înființat prima colonie engleză în America de Nord, orașul St. John's. Pe 5 august 1716, în timpul Războiului austro-turc (1716–1718), o cincime din armata turcă și Marele Vizir sunt uciși în Bătălia de la Petrovaradin. Pe 5 august 1796, în Bătălia de la Castiglione, Napoleon I a înfrânt armata austriacă a generalului D. Wurmser. Pe 5 august 1858, omul de afaceri american Cyrus West Field și colegii săi au terminat instalarea primului cablu telegrafic transatlantic. Pe 5 august 1888, fără știința soțului ei, Carl, Bertha Benz și cei doi fii ai săi, Richard și Eugen, se urcă la bordul automobilului deja patentat și călătoresc 106 kilometri, de la Mannheim la Pforzheim. Această primă călătorie de mare succes are o contribuție semnificativă la eliminarea rezervelor potențialilor clienți și, prin urmare, permite companiei să obțină succesul economic.

Pe 5 august 1914, în Primul Război Mondial, Austro-Ungaria declară război Rusiei, iar Muntenegru declară război Austro-Ungariei. Pe 5 august 1915, în Primul Război Mondial, trupele germane ocupă Varșovia. Pe 5 august 1926, Harry Houdini realizează cea mai mare realizare a sa. Petrece 91 de minute sub apă, într-un rezervor sigilat, înainte de a evada. Pe 5 august 1929 începe o grevă a minerilor de la Lupeni. Pe 5 august 1940, în Al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică anexează oficial Letonia. Pe 5 august 1941, în Al Doilea Război Mondial, Bătălia de la Smolensk se încheie cu capturarea a aproximativ 300.000 de prizonieri ai Armatei Roșii de către germani. Pe 5 august 1944, în Al Doilea Război Mondial, insurgenții polonezi eliberează un lagăr de muncă german din Varșovia, eliberând 348 de prizonieri evrei. Pe 5 august 1962, Nelson Mandela este întemnițat. Va fi eliberat abia în 1990. Pe 5 august 1962, actrița americană Marilyn Monroe este găsită moartă în casa ei.

Naşteri pe 5 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 august, de la scriitorul francez Guy de Maupassant, născut pe 5 august 1850, sau Principele Nicolae al României, al doilea fiu al Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria, născut pe 5 august 1903, şi până la scriitorul român Marin Preda, născut pe 5 august 1922, sau astronautul american Neil Armstrong, născut pe 5 august 1930.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 august s-au născut personalităţi precum actriţa română Rodica Popescu Bitănescu, născută pe 5 august 1938, fotbalistul român Dorin Mateuţ, născut pe 5 august 1966, politiciana franceză Marine Le Pen, născută pe 5 august 1968, actriţa şi cântăreaţa română Ada Milea, născută pe 5 august 1975, sau fotbalistul român Eugen Trică, născut pe 5 august 1976.

Decese pe 5 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 august. Dintre acestea amintim pe Regele Ludovic al III-lea al Franței, decedat pe 5 august 882, filosoful german Friedrich Engels, decedat pe 5 august 1895, actorul britanic Richard Burton, decedat pe 5 august 1984, liderul comunist bulgar Todor Jivkov, decedat pe 5 august 1998, sau actorul britanic Sir Alec Guinness, decedat pe 5 august 2000.

România i-a pierdut într-o zi de 5 august, printre alţii, pe preotul Vasile Zăpârţan, adversar al regimului comunist, decedat pe 5 august 1976, actriţa Coca Andronescu, decedat pe 5 august 1998, actorul şi cântăreţul Florian Pittiş, decedat pe 5 august 2007, sau politician Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, decedat pe 5 august 2025.