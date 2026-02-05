Antena Academy deschide porţile pentru o nouă generaţie de tineri care visează la lumina reflectoarelor. Cursul de Prezentator TV a început cu emoţii, camere de filmat şi primele lecţii despre ce înseamnă, cu adevărat, viaţa într-o redacţie. Olivia Păunescu a fost prima care a deschis seria cursurilor la cea mai inovativă şcoală de media românească, Antena Academy.

20 de tineri din toată țara au venit cu un singur gând: să învețe meseria de prezentator TV.

"Este prima oră și am norocul să predau, practic, la prima oră. Pe mine mă cunosc primii copii și sunt foarte încântată. Îmi doresc foarte mult ca ei să evolueze și după această perioadă să fie mai buni. Ei cu ei, pentru ei, pentru viața lor de zi cu zi", spune Olivia Păunescu, Prezentator Observator.

Pentru mulți dintre cursanți, experiența a fost primul contact real cu lumea televiziunii, o lume care pare fascinantă din exterior, dar care vine la pachet cu multă muncă și disciplină.



"Eu sinceră să fiu de mică am cochetat cu televiziunea. Cred că partea de divertisment mi s-ar potrivi cel mai bine, pentru că sunt un pic mai expansivă, extrovertită", spune Daria Peltea.

"A fost foarte interactiv. Am așteptări să evoluez atât personal cât și profesional și de ce nu să continu aici, alături de voi, la Antena", spune Drăgan Alexandra.

"Îmi place să îmi împing limitele, să îmi depășesc fricile și chiar asta am și învățat în primul curs. Chiar mă bucur că din primul curs ne-a... băgat direct în pâine", spune Andrei Crizbăşan.

Dincolo de exerciții și emoții, cursul îi pregătește pe tineri pentru realitatea din spatele camerelor. O realitate pe care Olivia Păunescu o cunoaște foarte bine.

"Într-o redacție de știri sunt zeci de oameni. Este foarte greu. Este greul să vii și să nu știi pe nimeni. Nu e ușor. E o meserie care cere sacrificii, dar este foarte frumoasă", spune Olivia Păunescu, Prezentator Observator.

"Abia am așteptat ziua în care eu sper ca într-o zi să-mi transform visul în realitate. A fost peste așteptări, sunt sigură că tot parcursul aici va fi de neașteptat", spune Andreea Crăciun.

"Mi-a părut bine că am prins cât de cât ce trebuia să fac. A trebuit să mă prezint, să spun ce pasiune am și de ce mi-ar place să fac acest curs", spune Alex Mihai.

Cei care visează să ajungă în fața camerelor și să își construiască o carieră în televiziune se pot înscrie la cursul de Prezentator TV pe site-ul antena-academy.ro.

