Măsuri drastice după conflictul sângeros de la şcoală din judeţul Cluj. Doi elevi, de 14 şi 15 ani au fost reţinuţi după ce l-ar fi tăiat cu un cuţit, la mână pe un alt elev care are 13 ani. Poliţiştii au făcut audieri maraton, inclusiv printre cadrele didatice pentru a reuşi să refacă tot firul evenimentelor. Iniţial, toţi elevii implicaţi în conflict au încercat să ascundă ce s-a întâmplat.

Băiatul rănit este internat pe secția de Chirurgie Pediatrică, dar starea lui este stabilă și va mai rămâne câteva zile în spital. Între timp, ancheta a avansat. Cei doi verişori ai victimei au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce inițial fuseseră internați la psihiatrie.

Victima a fost tăiată la braţul stâng

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi început încă de pe drumul spre școală, în urma unor discuții contradictorii între băiatul de 13 ani și cel de 15 ani. După ce au ajuns la școală, adolescentul de 15 ani, cu sprijinul celui de 14 ani, care ar fi adus un cuțit la școală, l-ar fi rănit pe copilul mai mic la brațul stâng.

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Inițial, băiatul rănit le-ar fi spus profesorilor că s-a tăiat într-un ciob de sticlă. Ulterior, conducerea școlii a făcut verificări și a aflat ce se întâmplase de fapt.

Victima le-ar fi spus iniţial profesorilor că s-a tăiat într-un ciob

Ancheta continuă sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla.