8 ianuarie, Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 8 ianuarie 2025, este prăznuit Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul a trăit în secolul al VII-lea. Conform crestinortodox.ro, după moartea părinţilor, alege să meargă la Ierusalim, să se închine la mormântul Mântuitorului.

Vieţuieşte o vreme alături de fratele său, Heraclid, care pustnicea în Lavra Kalamon. Urmând sfatul fratelui său, ajunge în Hozeva. Aici, intră în cinul monahal. Datorită ascezei, luptei împotriva patimilor, se umple de darul Sfântului Duh şi devine un stâlp însufleţit şi o icoană a tuturor bunătăţilor atât pentru cei din mănăstire, cât şi pentru cei din afara ei.

A strălucit cu nevoinţele şi s-a dezlipit de toată desfătarea lumească, căpătând şi darul de a face minuni. Ajunsese să fie atât de bineplăcut lui Dumnezeu încât, dacă atingea copacii uscaţi, aceştia primeau puterea să rodească. Nu a slăbit din înfrânare până la moartea sa.

Când a simţit că trebuie să treacă la cele veşnice, l-a chemat pe ucenicul său. Acesta, fiind ocupat cu pelerinii prezenţi în mănăstire, nu a putut ajunge de îndată la chemarea lui. Dar bătrânul l-a aşteptat şi numai după ce şi-a îmbrăţişat ucenicul şi a spus de trei ori - "Ieşi, suflete al meu şi mergi la Domnul", a murit.

