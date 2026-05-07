Evenimente în Bucureşti, vineri 8 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 8 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 8 mai 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 8 mai 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 8 mai

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Fata babei și fata moșului", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Aici nu se simte", la Green Hours Jazz Cafe, "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Ferma animalelor", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi piese precum "Oxygen", la Teatrelli, "Marele cutremur", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Rude pierdute", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, vineri 8 mai

De la ora 19.00, Erik Nielsen susţine un concert simfonic la Ateneul Român. De la ora 20.00, Sirenia susţine un concert aniversar în Quantic Pub.

Cei de la The Magnifics susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Miki K-Pital susţine un concert pe terasa de la Berăria H, de la ora 20.00. Taraful Marian Mexicanu’ susţine un concert în 14thLANE, de la ora 20.30.

Petreceri în Bucureşti, vineri 8 mai

Pentru că e vineri seara, este momentul ideal pentru a participa la o petrecere sau chiar mai multe. În B52 The Club avem "Retro Party by Jiji", iar în Restaurant Elisabeta avem "Havana pary by The Cuban Project".

În Naive avem o petrecere intitulată "Garden Ritual", iar în Control Club avem o petrecere la care atmosfera va fi întreţinută de britanicii Doc Scott şi Paradox, dar şi de Brusten şi Ellen.

