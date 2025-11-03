Aproximativ 400 de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă și căldură până vineri. Zonele afectate

Aproximativ 400 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură până vineri, cele mai afectate zone fiind Mihai Bravu și Calea Vitan (Sector 3), Calea Văcărești (Sector 4) și zona Spitalului Universitar (Sector 5). Termoenergetica a anunțat luni că, în următoarele zile, vor avea loc lucrări de reparații și remediere a avariilor la rețeaua termică primară din mai multe cartiere, iar durata intervențiilor va varia în funcție de gradul de dificultate al fiecărei lucrări, informează News.ro.

Astfel, potrivit Termoenergetica, pe reţeaua termică primară, în zona Şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3, se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare.

Sector 3: Două intervenții majore

Tot în Sectorul 3, în zona Şoseaua Mihai Bravu şi Calea Vitan, vor fi făcute lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 12 puncte termice (198 de blocuri şi un agent economic), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1975, această porţiune de reţea având 50 de ani de funcţionare.

Sector 4: 129 de blocuri și două firme fără căldură

La reţeaua termică primară din zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru şi Căii Văcăreşti, precum şi la racordul punctului termic „1+2 Tineretului”, din Sectorul 4 al Capitalei, vor fi executate lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 6 puncte termice (129 de blocuri şi doi agenţi economici), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

Sector 5: Se oprește căldura la Spitalul Universitar și alte puncte termice

În sectorul 5, pe reţeaua termică primară, în zona străzii Ana Davila, se vor face lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către trei module termice, un punct termic şi Spitalul Universitar, din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1984, această porţiune de reţea având 41 de ani de funcţionare.

Sector 6: Avarie remediată fără impact asupra clienților

În sectorul 6, se vor face lucrări de remediere a unei avarii în zona Bulevardului Iuliu Maniu, racordul punctului termic „5+5A Placare”. Aceste lucrări impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire, însă clienţii nu vor fi afectaţi. Perioada activităţii va fi din data de 5 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 6 noiembrie 2025, ora 22:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate.

Compania reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, precizează Termoenergetica.

