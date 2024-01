Vezi și

Atelierele de olărit sunt noile spa-uri pentru zeci de bucureşteni. Duc mai departe o tradiţie milenară şi se şi relaxează.

Andra Achim, artist ceramist: Cererea a crescut considerabil odată cu pandemia. Oamenii vin din ce in ce mai des aici in weekenduri, sa se relaxeze, sa descopere poate un hobby nou, e foarte faină senzaţia de a face un obiect cu mâinile tale pe care îl poţi folosi apoi

Meşterii predau cu răbdare tehnicile de modelare, apoi fiecare îşi poate lăsa imaginaţia să adauge detalii originale.

"Se spune că regula de aur in olărit este să fim fermi si blânzi in acelasi timp. Am să las si eu microfonul deoparte si am să incerc să modelez un obiect de lut, să vedem ce iese", potrivit Ana Grigore, reporter Observator.

În procesul de creaţie, poziţia mâinilor face diferenţa dintre un vas de bună calitate şi unul sortit eşecului.

Tânără: Este relaxant. Prietenii mei s-au gândit că este relaxant pentru mine oferindu-mi un cadou cadou de ziua mea şi aşa am ajuns aici cu una din prietenele mele

O dată lutul modelat, rezultatul este pus la uscat, iar apoi ajunge în cuptorul special, unde vasele sunt arse la temperaturi înalte. Procesul durează două săptămâni. Apoi, vasele prind culoare.

Diana: Acestea sunt culorile, sunt special folosite pentru ceramică. Este prima dată cand pictez pe ceramică, este un proces destul de diferit. Când stau aici si pictez chiar ma relaxez, nu mă mai gândesc la nimic altceva, e ca o terapie pentru mine

O şedinţă de olărit, care include si pictura, costă 200 de lei. La final, nimeni nu pleacă fără un vas smălțuit.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰