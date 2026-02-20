Record mondial în Dubai, trofee pe trei continente: povestea campionului român Kevin-Casian Bordea

La o vârstă la care majoritatea copiilor sunt fascinați de jocurile video sau de desenele animate, un elev de doar 10 ani din Capitală rescrie istoria competițiilor internaționale de calcul mental. Kevin-Casian Bordea pare un copil absolut obișnuit când intră dimineața pe poarta Școlii Gimnaziale „Luceafărul” din București, dar mintea lui ascunde un talent uluitor: capacitatea de a face calcule matematice complexe mai rapid decât ar putea un adult să le tasteze pe un calculator. Performanțele sale incredibile din ultimul an tocmai au pus România pe harta mondială a unei discipline dominate, în mod tradițional și autoritar, de națiunile asiatice.

Momentul de glorie absolută pentru tânărul român a avut loc recent la Dubai, unde Kevin a reușit o performanță care i-a lăsat fără cuvinte pe arbitrii internaționali. În cadrul unei probe extrem de dure, constând în adunări rapide cu numere de două cifre, băiatul a obținut un scor astronomic de 1115 puncte în doar trei minute. Acest rezultat fabulos a fost omologat oficial drept record mondial, fiind înscris în prestigioasa publicație „The LIVE MCL Book of Mental Math World Records 2025”. În cadrul aceluiași eveniment din Emiratele Arabe Unite, Kevin a devenit și vicecampion mondial la proba de înmulțiri, demonstrând că viteza sa uluitoare este dublată de o precizie chirurgicală.

Dincolo de recordul de la Dubai, parcursul lui Kevin reprezintă o demonstrație de forță pe trei continente: Europa, Africa și Asia. El a câștigat Premiul I la Campionatul Internațional HORUS din Egipt și a rezolvat 100 de calcule corecte în mai puțin de opt minute la Olimpiada GMMO din India. Trebuie subliniat că în țări precum Japonia, China sau India, calculul mental bazat pe metoda abacului (Soroban) este o adevărată religie educațională, copiii fiind antrenați intens încă de la vârsta grădiniței. Să mergi pe terenul lor, să concurezi cu sute de copii antrenați în sisteme extrem de riguroase și să câștigi aurul mondial este o performanță istorică pentru România.

Pentru această serie de victorii fulminante care au impresionat o lume întreagă, Kevin-Casian Bordea a fost selectat în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Inițiativa, lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are scopul de a descoperi, promova și susține tinerii excepționali care reprezintă viitorul țării. Includerea sa în acest proiect de elită recunoaște nu doar sclipirea de geniu, ci și miile de ore de antrenament susținute la centrul SmartyKids din Capitală, unde a învățat concentrarea absolută și stăpânirea emoțiilor.

Astăzi, specialiștii îl descriu pe Kevin drept un veritabil „arhitect al vitezei și preciziei”. El demonstrează că excelența nu are vârstă și că o minte antrenată cu răbdare și pasiune poate depăși orice graniță. Purtând cu el mândria de a fi copilul care a învins sistemele educaționale asiatice, Kevin continuă să ne arate că, pentru un român pasionat, limitele sunt doar cifre care așteaptă să fie depășite.

