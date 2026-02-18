Academia FDVDR” - programul de voluntariat care oferă liceenilor și studenților experiență practică

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează „ Academia FDVDR ”, un program care mută voluntariatul din zona simbolică în cea a formării aplicate, oferind liceenilor și studenților experiență reală de lucru în proiecte educaționale, de cercetare și comunicare cu impact național.

Într-un context în care piața muncii reclamă tot mai frecvent lipsa competențelor practice la tinerii absolvenți, iar tranziția de la educație la carieră rămâne dificilă, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României propune un model alternativ de pregătire: învățarea prin implicare directă în proiecte naționale.

„Academia FDVDR” este concepută ca o platformă de formare complementară educației formale, adresată elevilor din clasele IX–XII și studenților care doresc să înțeleagă mecanismele din spatele construirii și implementării unor inițiative naționale. Programul aduce participanții în proximitatea proceselor de organizare, comunicare și management de proiect, oferindu-le o perspectivă aplicată asupra modului în care ideile devin programe funcționale.

Spre deosebire de formulele clasice de voluntariat, bazate pe activități punctuale, „Academia FDVDR” introduce un cadru structurat: practică ghidată, responsabilități definite, feedback constant și un traseu de evoluție care permite trecerea de la roluri operaționale la implicare în coordonarea unor mini-proiecte.

Participanții nu sunt simpli observatori, ci contribuie direct la:

organizarea de evenimente educaționale și conferințe

activități de comunicare și social media pentru campanii naționale

procese de project management și coordonare logistică

documentare și suport pentru inițiative educaționale și de cercetare

dezvoltarea de parteneriate și activități de fundraising

Astfel, programul funcționează ca un „laborator de competențe”, în care tinerii își formează abilități transferabile - de la organizare și lucru în echipă până la gândire strategică și responsabilitate profesională. Lansarea Academiei vine pe fondul unei realități tot mai discutate în mediul economic: decalajul dintre cunoștințele teoretice și cerințele reale ale angajatorilor. Lipsa experienței practice, dificultatea de a lucra în echipă sau de a gestiona proiecte sunt frecvent identificate drept obstacole în integrarea profesională a tinerilor.

Prin expunerea timpurie la procese organizaționale autentice, programul creează un spațiu de tranziție între școală și carieră, în care participanții învață „cum funcționează lucrurile” din interiorul unor proiecte de anvergură. Accesul în program presupune înscrierea și selectarea pe un rol compatibil cu profilul fiecărui candidat, urmate de un onboarding aplicat, care include instrumente de lucru, metodologii și reguli operaționale. Activitatea se desfășoară sub îndrumarea echipelor Fundației, într-un mediu colaborativ care pune accent pe inițiativă și asumare.

La finalul participării, tinerii primesc diplomă de voluntariat și, la nevoie, adeverință de practică, însă miza principală este experiența acumulată și posibilitatea continuării într-un program de internship sau colaborare, în funcție de performanță.

Prin „Academia FDVDR”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își extinde misiunea de susținere a excelenței românești către o zonă esențială pentru dezvoltarea economică pe termen lung: formarea capitalului uman. Programul nu urmărește doar implicarea civică, ci construirea unei generații capabile să transforme ideile în proiecte și proiectele în rezultate măsurabile.

Într-o economie în care adaptabilitatea, colaborarea și competențele interdisciplinare devin decisive, astfel de inițiative pot funcționa ca punți reale între educație și performanță profesională. Înscrierile în „Academia FDVDR” sunt deschise, iar selecția participanților se realizează pe baza profilului și motivației candidaților.

