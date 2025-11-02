Traficul din Bucureşti este tot mai aglomerat de la an la an. Autorităţile încearcă prin tot felul de metode să disciplineze şoferii, iar una dintre ele este haşurarea marilor intersecţii din centrul oraşului. Codul rutier spune că şoferii nu au voie să intre în perimetru dacă ieşirea este blocată. În teorie sună bine, dar în practică nimeni nu respectă acest lucru.

Dimineața, la orele de vârf, între 7:30 și 9:30, aproape o sută de intersecții sunt dirijate de polițiști. Cât timp agenții sunt în trafic, circulația se desfășoară mai bine. Când zona rămâne nesupravegheată, fiecare circulă după propriile reguli.

Marcajele galbene, complet ignorate de șoferi

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Unii șoferi recunosc că nici măcar nu știu ce înseamnă marcajele.

"N-am habar, credeţi-mă! Păi și ce să fac, m-a prins în mijlocul intersecției! Acum… nu sunt singurul", a spus un conducător auto.

Șoferii se apără și dau vina pe sistem

"Junglă, junglă, se blochează tot timpul intersecţiile. Dacă nu forţăm semaforul, nu ajungem să încălcăm acel indicator", a adăugat alt şofer

"Probabil nici nu a fost explicată suficient şi nu au fost sancţionaţi cei care au rămas imobilizaţi în zona haşurată şi oamenii nu au învăţat regula. Foarte mulţi şoferi se întreabă "dar cu ce am greşit?". Rămânând într-o intersecţie, ai greşit pentru că o blochezi", a explicat Dan Jianu, fost şef al Brigăzii Rutiere.

Legea spune că dacă spațiul din față nu este liber, șoferii nu au voie să intre pe zona hașurată, chiar dacă semaforul e verde. Marcajul trebuie să rămână gol, pentru ca ceilalți participanţi la trafic să poată traversa din alte direcţii.

Amenzi de până la 2.000 de lei pentru blocarea intersecțiilor

"Scopul acestor marcaje rutiere galbene care au fost aplicate în intersectiile din Bucureşti este să prevină blocajele rutiere, să fluidizeze traficul rutier. E foarte important ca toți conducătorii de vehicule să înțeleagă acest rol", a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

Blocarea intersecţiilor se amendează cu până la 2.000 de lei și 6 puncte de penalizare. Doar în primele 8 luni ale acestui an, în București au fost date 140 de amenzi pentru această contravenţie. Deocamdată, în Capitală sunt doar șapte intersecții marcate cu hașuri galbene, dar autoritățile anunță că urmează și altele.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰