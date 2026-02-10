Evenimente în Bucureşti, miercuri 11 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 11 februarie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 11 februarie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 11 februarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier, în timp ce de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Dark Play", la Teatrul Excelsior, sau "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta.

Tot de la ora 19.00 se joacă piese precum "Rinocerii", la Teatrul de Comedie, sau "Pădurea spânzuraţilor", la Teatrul Naţional Bucureşti, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Vizitatorul", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, şi "Bestiar", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, miercuri 11 februarie

De la ora 19.00, la Ateneul Român este organizat un recital cameral extraordinar cu Baltic Guitar Quartet, în timp ce la Quantic Pub sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de trupa Ţapinarii.

Trupa Nuanţe susţine un concert aniversar în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, iar Irina Rimes susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 11 februarie

De la ora 14.00, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet feminin dintre Rapid Bucureşti şi Agronomia Bucureşti.

Tot miercuri, în Bucureşti sunt programate şi două meciuri din Cupa României la handbal masculin. De la ora 14.00, în Sala Apollo se joacă meciul dintre CSM Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare. De la ora 15.00, în Sala Concordia Chiajna se joacă meciul dintre CSA Steaua Bucureşti şi CSM Vaslui.

