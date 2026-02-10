11 februarie, Sfântul Mucenic Vlasie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 11 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Mucenic Vlasie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Vlasie a trăit pe vremea împăraţilor romani Diocleţian şi Licinus, aprigi prigonitori ai creştinilor. Conform crestinortodox.ro, a fost episcopul Sevastiei Capadociei. Din cauza prigonirilor, se retrage în munţi.

Sfântul Vlasie se ridicase la o asemenea măsură încât şi fiarele îl ascultau şi veneau să fie binecuvântate de el. De asemenea, prin mâinile lui se făceau multe tămăduiri. Vânătorii i-au găsit peştera şi l-au dus în cetate.

Pătimirea mucenicească a sfântului nu a fost fără rod, căci în timpul pătimirii Sfântului Vlasie, şapte femei care îi urmau s-au alăturat mărturisirii sale. Printr-un vicleşug, arătându-se dornice a sluji idolilor, cele şapte femei au reuşit să arunce în apă statuile. După ce au fost torturate, fericitelor femei le-au fost tăiate capetele. Cei doi copii ai uneia dintre sfintele femei au fost încredinţaţi de aceasta Sfântului Vlasie.

Torţionarul sfântului, Agricola, a poruncit ca Vlasie să fie aruncat în iezer, însa acesta, după ce a însemnat apa cu semnul Crucii, a mers pe apă ca pe uscat. Văzând aceasta, 68 de bărbaţi şi-au pierdut viaţa încercând să imite puterea lui Hristos, invocându-i pe idolii lor. Sfântul Vlasie şi cei doi copii au fost apoi ucişi în afara oraşului, prin tăierea capetelor, la 11 februarie.

