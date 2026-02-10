11 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 februarie

Pe 11 februarie 1809, inginerul american Robert Fulton a inventat vaporul cu aburi. Pe 11 februarie 1866, Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României, este silit să abdice, ca urmare a conjurației pregătite de coaliția dintre conservatori și liberal-radicali ("Monstruoasa coaliție"). Puterea a fost preluată de o locotenență domnească alcătuită din Lascăr Catargiu (reprezentantul Moldovei și al conservatorilor), generalul Nicolae Golescu (reprezentant al Țării Românești și al liberalilor) și colonelul Nicolae Haralambie (reprezentantul armatei). Pe 11 februarie 1929 se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C la Bod, în Depresiunea Brașovului. Pe 11 februarie 1929 ia ființă statul Vatican, prin acordurile italo-papale de la Lateran.

Pe 11 februarie 1941, relațiile diplomatice dintre România și Belgia au fost întrerupte oficial, la cererea Germaniei. Legația română de la Bruxelles a fost transformată în Consulat general. Pe 11 februarie 1942 are loc întâlnirea mareșalului Ion Antonescu cu Adolf Hitler la Cartierul general al acestuia din Prusia orientală. Conducătorului român i s-au dat asigurări că Germania nu va permite Ungariei și Bulgariei să atace România și i s-a cerut sporirea contribuției de război. Pe 11 februarie 1971 a fost semnat Tratatul cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și al oceanelor și în subsolul lor. Pe 11 februarie 1979 s-a înregistrat victoria Revoluției islamice în Republica Islamică Iran. Se sărbătoreşte ziua națională a Iranului. Pe 11 februarie 1990, liderul sud-african Nelson Mandela a fost eliberat din închisoare, după 27 de ani petrecuți în arest. Pe 11 februarie 2011, Hosni Mubarak, fostul președinte al Egiptului, demisionează în urma a două săptămâni de proteste ale populației.

Nașteri pe 11 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 februarie, de la Papa Grigore al XIV-lea, născut pe 11 februarie 1535, sau cercetătorul şi inventatorul american Thomas Alva Edison, născut pe 11 februarie 1847, şi până la Ioan Bălan, episcop de Lugoj, născut pe 11 februarie 1880, sau medicul român Nicolae Ionescu-Sisești, născut pe 11 februarie 1888.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 11 februarie s-au născut personalităţi precum actorul canadian Leslie Nielsen, născut pe 11 februarie 1926, actorul american Burt Reynolds, născut pe 11 februarie 1936, actriţa americană Jennifer Aniston, născută pe 11 februarie 1969, cântăreaţa americană Kelly Rowland, născută pe 11 februarie 1981, sau actorul american Taylor Lautner, născut pe 11 februarie 1992.

Decese pe 11 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 februarie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore al II-lea, decedat pe 11 februarie 731, Papa Pascal I, decedat pe 11 februarie 824, filosoful francez René Descartes, decedat pe 11 februarie 1650, filosoful francez Leon Foucault, decedat pe 11 februarie 1868, regizorul francez Roger Vadim, decedat pe 11 februarie 2000, sau cântăreaţa americană Whitney Houston, decedată pe 11 februarie 2012.

Tot într-o zi de 11 februarie şi-au pierdut viaţa şi biologul român Radu Codreanu, decedat pe 11 februarie 1987, sau actorul român Vasile Nițulescu, decedat pe 11 februarie 1991.

