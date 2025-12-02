Bucureştenii s-au bucurat altfel de finalul zilei de 1 decembrie. Dar tot în oraş. Mii de oameni au admirat ornamentele festive, care îmbracă acum Bucureştiul. Peste șapte milioane de luminițe au fost aprinse pe marile bulevarde, clădirile şi restaurantele au fost şi ele împodobite, iar târgurile de Crăciun au fost invadate de vizitatori.

Aşa arată acum Capitala. Bulevarde întregi şi clădiri sunt împodobite cu luminiţe colorate, globuri şi ghirlande. Ursuleţi gigant şi-au găsit şi ei loc, în faţa Parlamentului, pe lângă copacii cu ramuri pline de luminiţe aurii.

Aseară, nu a contat nicio secundă frigul. Zeci de mii de oameni au ieşit la promenadă, ca să se bucure de atmosfera festivă.

"În Capitală, orașul a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Peste 7 milioane de beculețe strălucesc pe principalele artere și în zonele centrale. Iar asta se vede și în buget: aproape 8 milioane de lei a costat închirierea decorațiunilor, o sumă de trei ori mai mare decât bugetul de anul trecut.", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

Oamenii spun că anul acesta orașul e mai luminos că oricând.

"Îmi place energia, dinamica, totul e distractiv și plăcut. Sunt foarte fericită și entuziasmată de sezonul acesta. Luminile mi-au plăcut foarte mult pe tot Bulevardul Unirii. Am observat câteva diferite și spre Magazinul Unirea, am văzut unele cu tentă mov, deci o cromatică nouă introdusă, și apreciez asta.", a spus o tânără.

"E un vibe bun, e un vibe bun. Și la târgul de Crăciun au fost mult mai multe lucruri decât anul trecut. Și mult mai mulți oameni.", a adăugat o altă tânără.

Încântați de decorul de la noi sunt și turiștii străini.

"Este minunat, uitați-vă la luminițele acestea! Este foarte frumos! Și au decorat foarte repede. Mâncarea este foarte gustoasă, ne place foarte mult. Sarmale! Sunt delicioase.", a transmis un turist străin.

Pe Calea Victoriei magazinele, hotelurile și bulevardele au atras toate privirile. Unii au venit special să caute cele mai bune unghiuri pentru fotografii. Asta în timp ce, în Piaţa Universității o perdea cu mii de steluțe aurii a umplut întreg bulevardul.

În sectorul 4, zeci de figurine în nuanțe de roz și mov au împodobit străzile.

Luminile din oraş vor rămâne aprinse până la începutul lunii ianuarie.

