Evenimente în Bucureşti, miercuri 23 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 23 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 23 septembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 23 septembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când, la Teatrul Excelsior, se joacă "Tomcat". De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Pescărușul", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Ceilalți", la Teatrul Masca.

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De la ora 20.00 se joacă "Frumosul și Bestiile", la FF Theatre, "E doar… amor", la Restaurant Elisabeta, sau "Tomcat", a doua reprezentație, la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, miercuri 23 septembrie

Nelu Dumitrescu susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Vlad Flueraru susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Dragoş Moldovan susţine un concert la Berăria H, de la ora 20.15. Artiştii de la Robin and the Backstabbers susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 23 septembrie

La Muzeul de Artă Recentă pot fi vizitate expoziţii precum "Late Summer Spritz" sau "Photographs by Constantin Brâncuși".

La Teatrul Naţional Bucureşti poate fi vizitată o expoziţie cu bunuri restaurate din colecţia Muzeului TNB.