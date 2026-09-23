24 septembrie, Sfânta Muceniţă Tecla. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 24 septembrie 2026, este prăznuită Sfânta Muceniţă Tecla, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfânta Muceniţă Tecla este prima femeie martiră pentru Hristos. Conform crestinortodox.ro, în Sinaxarele Bisericii este socotită întocmai cu Apostolii. Sfânta Tecla s-a născut în Cetatea Iconiu, din părinţi păgâni. S-a logodit cu Tamir, un tânăr de neam bun, în timpul în care la Iconiu sosise Sfântul Apostol Pavel, împreună cu Varnava, ca să predice Evanghelia.

Ascultând timp de trei zile şi trei nopţi cuvântările acestuia, Tecla s-a convertit la creştinism şi s-a hotărât să ducă o viaţă de feciorie.

Mama sa, auzind că nu mai doreşte să se căsătorească, a bătut-o, a torturat-o şi a înfometat-o. Pentru că nici după aceste chinuri nu a făcut-o să lepede credinţa în Hristos, mama sa a dat-o pe mâna judecătorului cetăţii şi a cerut să o ardă în foc, invocând că ea nu este fiica ei, ci este "ramură uscată şi blestemată odraslă". A fost aruncată în foc, dar a ieşit nevătămată.

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Sfânta Tecla l-a urmat pe Pavel la Antiohia, iar aici un tânăr şi-a dorit-o soţie. Pentru că a fost refuzat, acesta a acuzat-o în faţa conducătorului cetăţii că este creştină. A fost aruncată la fiare, dar animalele nu s-au atins de trupul acesteia.

Primind binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel, s-a retras într-un loc pustiu, la Maloula, oraş situat la 70 de kilometri vest de Damasc, în Siria. Pentru credinţa ei, Dumnezeu i-a dat darul vindecării bolnavilor, iar toţi cei care ajungeau la peştera sa, primeau tămăduire de orice boală erau cuprinşi.

Vracii din Maloula i-au ridicat pe localnici împotriva ei. Dorind să scape de răutatea acestora, Tecla s-a rugat şi, în urma rugăciunilor ei, stânca s-a despicat şi i-a devenit mormânt.