Calendar ortodox ianuarie 2026. Principalele sărbători cu cruce roşie
Cum anul 2025 se apropie de final, este un moment propice să ne apucăm de făcut bilanţuri, dar şi să vedem cam la ce ne-am putea aştepta pentru începutul anului viitor.
Iar din punctul de vedere al calendarului ortodox vă putem spune că în ianuarie 2026 o să avem nu mai puţin de şapte sărbători cu cruce roşie şi şase sărbători cu cruce neagră.
De altfel, anul începe direct cu o sărbătoare cu cruce roşie, pe 1 ianuarie 2026 fiind prăznuit Sfântul Vasile cel Mare.
Calendar ortodox complet ianuarie 2026
Joi, 1 ianuarie 2026 - Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou. Tedeum. Sărbătoare cruce roşie)
Vineri, 2 ianuarie 2026 - Sfântul Serafim de Sarov; Sfântul Silvestru, episcopul Romei
Sâmbătă, 3 ianuarie 2026 - Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie
Duminică, 4 ianuarie 2026 - Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist
Luni, 5 ianuarie 2006 - Ajunul Bobotezei; Sfântul Mucenic Teotempt şi Sfânta Muceniţă Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Post)
Marţi, 6 ianuarie 2026 - Boboteaza - Botezul Domnului (sărbătoare cruce roşie)
Miercuri, 7 ianuarie 2026 - Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (sărbătoare cruce roşie, dezlegare la peste)
Joi, 8 ianuarie 2026 - Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa Domnica
Vineri, 9 ianuarie 2026 - Sfântul Mucenic Polieuct (Post)
Sâmbătă, 10 ianuarie 2026 - Cuviosul Antipa de la Calapodeşti; Sfântul Grigorie al Nisei (sărbătoare cruce neagră)
Duminică, 11 ianuarie 2026 - Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte (sărbătoare cruce roşie)
Luni, 12 ianuarie 2026 - Sfânta Muceniţă Tatiana
Marţi, 13 ianuarie 2026 - Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic (sărbătoare cruce neagră)
Miercuri, 14 ianuarie 2026 - Sfânta Nina; Sfinţii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului (post)
Joi, 15 ianuarie 2026 - Sfântul Cuvios Pavel Tebeul
Vineri, 16 ianuarie 2026 - Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru (post)
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 - Sfântul Antonie cel Mare (sărbătoare cruce neagră)
Duminică, 18 ianuarie 2026 - Sfinţii Atanasie şi Chiril (sărbătoare cruce roşie)
Luni, 19 ianuarie 2026 - Sfântul Macarie Egipteanul
Marţi, 20 ianuarie 2026 - Sfântul Eftimie cel Mare (sărbătoare cruce neagră)
Miercuri, 21 ianuarie 2026 - Sfântul Maxim Mărturisitorul (post)
Joi, 22 ianuarie 2026 - Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Anastasie Persul
Vineri, 23 ianuarie 2026 - Sfântul Clement de Ancira; Sfântul Paulin de Nolla (post)
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026 - Sfânta Xenia
Duminică, 25 ianuarie 2026 - Sfântul Grigorie de Nazianz; Sfântul Bretanion (sărbătoare cruce roşie)
Luni, 26 ianuarie 2026 - Sfântul Xenofont, soţia sa, Maria, şi fiii lor Arcadie şi Ioan; Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv (sărbătoare cruce neagră)
Marţi, 27 ianuarie 2026 - Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur
Miercuri, 28 ianuarie 2026 - Sfântul Efrem Sirul, Paladie şi Iacob (post)
Joi, 29 ianuarie 2026 - Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul
Vineri, 30 ianuarie 2026 - Sfinţii Trei Ierarhi (sărbătoare cruce roşie, post)
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026 - Sfinţii Chir şi Ioan
