Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Calendar ortodox ianuarie 2026. Principalele sărbători cu cruce roşie 

Cum anul 2025 se apropie de final, este un moment propice să ne apucăm de făcut bilanţuri, dar şi să vedem cam la ce ne-am putea aştepta pentru începutul anului viitor.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 11:31
În ianuarie 2026 avem şapte sărbători cu cruce roşie în calendarul ortodox În ianuarie 2026 avem şapte sărbători cu cruce roşie în calendarul ortodox - Profimedia (imagine ilustrativă)

Iar din punctul de vedere al calendarului ortodox vă putem spune că în ianuarie 2026 o să avem nu mai puţin de şapte sărbători cu cruce roşie şi şase sărbători cu cruce neagră.

De altfel, anul începe direct cu o sărbătoare cu cruce roşie, pe 1 ianuarie 2026 fiind prăznuit Sfântul Vasile cel Mare.

Calendar ortodox complet ianuarie 2026

Articolul continuă după reclamă

Joi, 1 ianuarie 2026 - Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou. Tedeum.  Sărbătoare cruce roşie)

Vineri, 2 ianuarie 2026 - Sfântul Serafim de Sarov; Sfântul Silvestru, episcopul Romei

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026 - Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie

Duminică, 4 ianuarie 2026 - Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuviosul Teoctist

Luni, 5 ianuarie 2006 - Ajunul Bobotezei; Sfântul Mucenic Teotempt şi Sfânta Muceniţă Teona; Cuvioasa Sinclitichia (Post)

Marţi, 6 ianuarie 2026 - Boboteaza - Botezul Domnului (sărbătoare cruce roşie)

Miercuri, 7 ianuarie 2026 - Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (sărbătoare cruce roşie, dezlegare la peste)

Joi, 8 ianuarie 2026 - Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa Domnica

Vineri, 9 ianuarie 2026 - Sfântul Mucenic Polieuct (Post)

Sâmbătă, 10 ianuarie 2026 - Cuviosul Antipa de la Calapodeşti; Sfântul Grigorie al Nisei (sărbătoare cruce neagră)

Duminică, 11 ianuarie 2026 - Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte (sărbătoare cruce roşie)

Luni, 12 ianuarie 2026 - Sfânta Muceniţă Tatiana

Marţi, 13 ianuarie 2026 - Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic (sărbătoare cruce neagră)

Miercuri, 14 ianuarie 2026 - Sfânta Nina; Sfinţii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait; Odovania Praznicului Botezului Domnului (post)

Joi, 15 ianuarie 2026 - Sfântul Cuvios Pavel Tebeul 

Vineri, 16 ianuarie 2026 - Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru (post)

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 - Sfântul Antonie cel Mare (sărbătoare cruce neagră)

Duminică, 18 ianuarie 2026 - Sfinţii Atanasie şi Chiril (sărbătoare cruce roşie)

Luni, 19 ianuarie 2026 - Sfântul Macarie Egipteanul

Marţi, 20 ianuarie 2026 - Sfântul Eftimie cel Mare (sărbătoare cruce neagră)

Miercuri, 21 ianuarie 2026 - Sfântul Maxim Mărturisitorul (post)

Joi, 22 ianuarie 2026 - Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Anastasie Persul

Vineri, 23 ianuarie 2026 - Sfântul Clement de Ancira; Sfântul Paulin de Nolla (post)

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026 - Sfânta Xenia

Duminică, 25 ianuarie 2026 - Sfântul Grigorie de Nazianz; Sfântul Bretanion (sărbătoare cruce roşie)

Luni, 26 ianuarie 2026 - Sfântul Xenofont, soţia sa, Maria, şi fiii lor Arcadie şi Ioan; Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv (sărbătoare cruce neagră)

Marţi, 27 ianuarie 2026 - Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur

Miercuri, 28 ianuarie 2026 - Sfântul Efrem Sirul, Paladie şi Iacob (post)

Joi, 29 ianuarie 2026 - Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul

Vineri, 30 ianuarie 2026 - Sfinţii Trei Ierarhi (sărbătoare cruce roşie, post)

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026 - Sfinţii Chir şi Ioan

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

calendar ortodox ianuarie 2026 sarbatori cruce rosie ianuarie 2026
Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri sociale » Calendar ortodox ianuarie 2026. Principalele sărbători cu cruce roşie 