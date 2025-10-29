Calendar ortodox noiembrie 2025, principalele sărbători cu cruce roşie ale lunii

Cum luna octombrie se apropie de final, am decis că este momentul să vedem ce ne rezervă calendarul pe noiembrie 2025, respectiv ce sărbători religioase avem în luna care vine.

Din punctul de vedere al calendarului ortodox, luna noiembrie începe cu un moment deosebit de important, "Sâmbăta morţilor - moşii de toamnă", chiar dacă acesta nu este menţionat cu cruce roşie.

Per total, avem în noiembrie 2025 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie, Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol Andrei, dar şi şapte sărbăori religioase cu cruce neagră.

Nu trebuie uitat, însă, că luna noiembrie aduce şi intrarea în Postul Naşterii Domnului, moment care se produce pe 15 noiembrie, zi care anul acesta cade într-o sâmbătă.

Calendar ortodox noiembrie 2025

Sâmbătă, 1 noiembrie - Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian; Sâmbăta morţilor - Moşii de toamnă; Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos

Duminică, 2 noiembrie - Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie

Luni, 3 noiembrie - Sfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala

Marţi, 4 noiembrie - Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare

Miercuri, 5 noiembrie - Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimi (Post)

Joi, 6 noiembrie - Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului

Vineri, 7 noiembrie - Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina (Post)

Sâmbătă, 8 noiembrie - Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil (Sărbătoare cruce roşie)

Duminică, 9 noiembrie - Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer

Luni, 10 noiembrie - Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici; Sfinţii Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru şi Cuarţ

Marţi, 11 noiembrie - Sfântul Mina (Sărbătoare cruce neagră)

Miercuri, 12 noiembrie - Sfântul Atanasie Todoran (Sărbătoare cruce neagră, Post)

Joi, 13 noiembrie - Sfântul Ioan Gură de Aur (Sărbătoare cruce neagră)

Vineri, 14 noiembrie - Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama (Post)

Sâmbătă, 15 noiembrie - Începutul Postului Naşterii Domnului; Sfântul Paisie de la Neamţ (Sărbătoare cruce neagră, Post)

Duminică, 16 noiembrie - Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei (Post)

Luni, 17 noiembrie - Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul şi Zaharia (Post)

Marţi, 18 noiembrie - Sfântul Mucenic Platon (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri, 19 noiembrie - Sfântul Proroc Avdie (Post)

Joi, 20 noiembrie - Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul (Sărbătoare cruce neagră, Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri, 21 noiembrie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Sărbătoare cruce roşie, Dezlegare la peşte)

Sâmbătă, 22 noiembrie - Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip (Dezlegare la peşte)

Duminică, 23 noiembrie - Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea (Sărbătoare cruce neagră, Dezlegare la peşte)

Luni, 24 noiembrie - Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei (Post)

Marţi, 25 noiembrie - Sfânta Muceniţă Ecaterina (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri, 26 noiembrie - Sfântul Stelian (Post)

Joi, 27 noiembrie - Sfântul Mucenic Iacob Persul (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri, 28 noiembrie - Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh (Post)

Sâmbătă, 29 noiembrie - Sfinţii Mucenici Paramon, Filumen şi Valerian (Dezlegare la peşte)

Duminică, 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei; Sfântul Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (Sărbătoare cruce roşie, Dezlegare la peşte)

