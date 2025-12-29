Anul 2026 aduce multe zile libere pentru angajaţii români. Anul viitor sunt 17 sărbători legale, iar 12 dintre acestea pică în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe zile libere în plus comparativ cu anii trecuți.

În anul 2026 vom avea 17 zile libere legale, iar mai mult de jumătate vor pica în cursul săptămânii. Așadar, ne va fi mult mai ușor să ne planificăm concedii mai lungi, consumând mai puține zile de concediu. Din total, 12 zile libere sunt în timpul săptămânii, iar cele mai multe, adică 5, în ianuarie.

Întâi și doi ianuarie cad joi și vineri, urmate de Bobotează și Sfântul Ioan, adică 6 și 7 ianuarie, marți și miercuri. Cu o zi de concediu, pe 5 ianuarie, putem fi liberi din 1 până în 7 ianuarie, inclusiv. Vinerea Mare, pe 10 aprilie, este tot zi liberă, iar munca se reia pe 14 aprilie.

Vom avea o minivacanță și de 1 Mai, deoarece Ziua Muncii cade într-o zi de vineri, astfel că weekendul va ține trei zile. Patru zile libere consecutive vom avea și de Rusalii, deoarece acestea preced Ziua Copilului. Așadar, nu se va lucra între 29 mai și 2 iunie.

Un weekend prelungit vom avea și de Sfântul Andrei, care pică într-o zi de luni, urmat de 1 Decembrie, ce cade marți.

