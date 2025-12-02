Antena Meniu Search
Video Capitala, în cursa pentru cel mai instagramabil oraș. Peste 7 milioane de lumini aprind spiritul Crăciunului

A început numărătoarea inversă până la Crăciun! Bucureştiul concurează pentru titlul de capitală instagramabilă. Milioane de luminiţe colorate înveselesc oraşul, iar hotelurile şi restaurantele de lux se întrec în decoraţiuni festive uluitoare.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 21:20

Străzile care strălucesc de luminiţe colorate trădează nerăbdarea tututor. Reni, ghirlande uriaşe, decoruri fabuloase şi mii de luminiţe. Oriunde te uiţi în centrul Capitalei, simţi că se apropie magia şi găseşti ceva care merită fotografiat. În vânătoarea de like-uri pe reţelele sociale, hoteluri, cafenelele şi clădiri de epocă îţi fură privirile.

După lăsarea întunericului, zeci de mii de oameni încep pelerinajul pe marile bulevarde, sub decoraţiunile luminoase. Peste şapte milioane de beculeţe colorate înveselesc Bucureştiul şi trecătorii.

"Îmi place energia, dinamică, totul e distractiv, plăcut. Sunt foarte fericită și entuziasmată de sezonul acesta. Luminițele mi-au plăcut foarte mult pe tot bulevardul unirii. Am sesizat câteva diferite și la fel și înspre Magazinul Unirea, am văzut câteva cu tentă mov, deci o cromatică nouă introdusă și apreciez".

"E un vibe bun, e un vibe bun. Și la târgul de crăciun au fost mult mai multe chestii decât anul trecut. Și mult mai mulți oameni", spun oamenii.

În plus, în jurul târgurilor de Crăciun strălucesc peste 70 de figurine 3D, cu înălţimi care ajung la 10 metri.


