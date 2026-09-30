Pe 1 octombrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri. Credincioșii merg la biserică, se roagă pentru sănătate și familie și cer ajutorul Maicii Domnului în momentele dificile.

Acoperământul Maicii Domnului 2026. Ce este bine să faci în această zi și ce tradiții se respectă - Arhiva Observator - ziarullumina.ro

Acoperământul Maicii Domnului, prăznuit în fiecare an la 1 octombrie, este una dintre sărbătorile importante din calendarul creștin ortodox. Ziua este dedicată Maicii Domnului și amintește de momentul în care Fecioara Maria s-a arătat creştinilor.

Sărbătoarea mai este cunoscută și sub denumirea de Pocrovul, iar pentru numeroși credincioși reprezintă un moment de rugăciune, speranță și recunoștință. În această zi, oamenii merg la biserică, se roagă pentru sănătate și pace în familie și cer ajutorul Maicii Domnului în momentele dificile.

Când este Acoperământul Maicii Domnului în 2026

An de an Acoperământul Maicii Domnului este sărbătorit joi, 1 octombrie. Sărbătoarea are o semnificație aparte în tradiția ortodoxă, fiind asociată cu imaginea Maicii Domnului care își întinde acoperământul asupra credincioșilor, ca simbol al ocrotirii sale.

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De-a lungul timpului, această sărbătoare a devenit pentru creștini un prilej de rugăciune și de apropiere de Dumnezeu. Credincioșii îi cer Maicii Domnului să îi apere de primejdii, să le aducă pace în suflet și să îi sprijine în încercările vieții.

Ce înseamnă Acoperământul Maicii Domnului

Denumirea sărbătorii vine de la acoperământul pe care Maica Domnului îl ține deasupra credincioșilor, imagine devenită un simbol al protecției și al mijlocirii.

Potrivit tradiției bisericești, evenimentul comemorat la 1 octombrie a avut loc în biserica din Vlaherne, la Constantinopol. În timpul unei privegheri de noapte, Maica Domnului s-ar fi arătat în fața celor aflați la rugăciune, împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan.

Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, ar fi fost cei care au văzut-o pe Maica Domnului ridicându-și vălul și întinzându-l ca pe un acoperământ asupra oamenilor aflați în biserică.

Această imagine a rămas în spiritualitatea creștină drept un simbol puternic al ocrotirii Maicii Domnului asupra celor care se roagă.

De ce este importantă această sărbătoare pentru credincioși

Pentru credincioșii ortodocși, Acoperământul Maicii Domnului nu este doar o sărbătoare din calendar, ci și un moment în care rugăciunea capătă o semnificație aparte.

Maica Domnului este văzută în tradiția Bisericii drept una dintre cele mai importante mijlocitoare pentru oameni. Credincioșii îi cer ajutorul în situații dificile, în suferință, în perioade de boală, în probleme de familie sau atunci când se confruntă cu neliniști și încercări.

Imaginea acoperământului exprimă tocmai această idee de protecție. Sub acoperământul Maicii Domnului, creștinul caută liniște, speranță și întărire sufletească.

Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri

În România, ziua de 1 octombrie este legată de mai multe tradiții și obiceiuri populare. În special în comunitățile rurale, începutul lunii octombrie a fost asociat cu schimbarea anotimpului, pregătirea pentru iarnă și încheierea anumitor activități agricole.

Credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică, să aprindă lumânări și să se roage pentru familie, sănătate și pace. În unele zone, oamenii respectă cu atenție ziua de sărbătoare și evită activitățile gospodărești considerate nepotrivite pentru o zi dedicată rugăciunii.

De asemenea, femeile se roagă în această zi pentru protecția copiilor și a familiei, iar cei care trec prin perioade grele cer ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului.

Trebuie făcută însă diferența între învățătura și rânduiala Bisericii și anumite obiceiuri populare transmise de la o generație la alta. Nu toate tradițiile locale au aceeași valoare religioasă și nu toate reprezintă învățături oficiale ale Bisericii.

Ce este bine să facă oamenii de Acoperământul Maicii Domnului

În această zi, credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii și să participe, dacă pot, la Sfânta Liturghie. Un gest important este și acela de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Milostenia, împăcarea cu cei apropiați și renunțarea la conflicte pot transforma o sărbătoare religioasă într-un adevărat moment de reflecție și apropiere de Dumnezeu.

Pentru cei care nu pot ajunge la biserică, rugăciunea poate fi rostită și acasă, într-un moment de liniște.

Rugăciune către Maica Domnului de Acoperământ

În această zi, credincioșii pot rosti rugăciuni către Maica Domnului, cerându-i ocrotire, pace și ajutor.

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău acoperământ și ne izbăvește de toată primejdia și nevoia. Roagă-te Fiului tău și Dumnezeului nostru pentru sufletele noastre.”

Acoperământul Maicii Domnului și icoana sărbătorii

Una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale sărbătorii o înfățișează pe Maica Domnului ținând în mâini sau întinzând vălul său protector asupra oamenilor.

În reprezentările iconografice apar adesea îngeri, sfinți și credincioși, iar imaginea transmite ideea că Maica Domnului se roagă pentru lume și mijlocește înaintea lui Dumnezeu.

Icoana Acoperământului Maicii Domnului este prezentă în numeroase biserici și mănăstiri și ocupă un loc important în credinţa ortodoxă.

Ce nu este recomandat de Acoperământul Maicii Domnului

În această zi se pregătesc ogoarele pentru sezonul rece, deoarece se acoperă pământul cu brumă. Credincioșii țin post în această zi sfântă pentru că astfel sunt feriți de boli, de supărări sau chiar de înec. Fetele care nu aveau o podoabă capilară bogată, în ziua de Acoperământul Maicii Domnului se rugau să le fie acoperit capul cu păr.

Gospodinele pregătesc în această zi plăcinte de post cu mere sau cu dovleac și le împart rudelor sau oaspeților care le trec pragul.

În această zi de sărbătoare se spune că fetele și femeile care fac nunta vor avea un mariaj lung și fericit. În anumite zone ale țării, în această zi se stropesc vitele cu apă sfințită, pentru a fi ferite de boli în sezonul rece. În această zi nu se taie părul.

Se spune că, dacă este tăiat părul astăzi atunci el rămâne într-o legătură cu corpul. El nu trebuie aruncat, nici ars, pentru că va fi luat de vrăjitoare ori de oamenii răi care pot face farmece. În ziua de Pocroave se ține post până la prânz. Se mănâncă doar covrigi frământați fără lapte sau se bea doar apă ori ceai.

Conform tradiției, în această zi se pomenesc cei trecuți în neființă, care se află sub protecția Maicii Domnului.

Acoperământul Maicii Domnului – o zi a rugăciunii și a speranței

Sărbătoarea de la 1 octombrie rămâne, pentru milioane de creștini, un moment important de rugăciune și reflecție. Imaginea Maicii Domnului care își întinde acoperământul asupra oamenilor exprimă una dintre cele mai puternice teme ale spiritualității ortodoxe: ocrotirea și nădejdea.