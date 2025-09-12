Cu frigiderul în spate, saci și sacoșe pline de haine, cuptoare cu microunde, oale și entuziasmul unui nou început, aşa ajung bobocii în căminele studenţeşti din marile oraşe. Asta dacă au noroc să prindă un loc. Mulţi tânjesc după experienţa autentică de student, unde prețurile sunt mici și distracția e mare, dar locurile sunt limitate. Alternativa sunt chiriile care vin şi ele cu avantajele şi dezavantajele lor.

Andrei și Casian sunt din Piatra Neamț. Au fost colegi în liceu, iar acum vor fi colegi la facultate și de cameră, în cămin.

Andrei: "Nu le-am adus pe toate odată. Ca să mai am pentru ce veni şi mâine."

Reporter: "Ce v-a făcut să vreţi să staţi la cămin? Cum de nu v-aţi luat chirie?"

Articolul continuă după reclamă

Casian: "Viaţa de cămin, în general. Şi presiunile."

Presiunile părinţilor care nu îşi permit o chirie. Cine poate, pune în balanţă confortul şi liniştea cu distanţa până la universitate. Un apartament de două camere la distanţă considerabilă de campus se închiriază la 300 de euro, iar unul de trei camere în zona centrală la 700. Un loc în cămin începe însă de la 300 de lei pentru o cameră în care stau 4 persoane.

"Există şi cămine care au astfel de camere de tip garsonieră. Stau cel mult 3 studenţi într-o cameră, sunt mai spaţioase şi au baie proprie. Preţul este de 525 de lei pe lună. Important este ce medie au avut studenţii în anul anterior de studii pentru că aici se pot caza doar cei cu note mari", relatează reporterul Observator Clara Mihociu.

Doar că studenţii sunt descurcăreţi. O chirie de câteva sute de euro devine mult mai accesibilă dacă se împarte cu unul sau doi colegi.

"Suntem în biroul unui apartament cu două camere scos la închiriere în Iaşi, printre puţinele rămase disponibile în acest moment înainte de începerea anului universitar. Este spaţios, ar putea sta aici chiar 3 studenţi, dar este nemobilat, lucru care este în avantajul tinerilor, pentru că şi acestea sunt foarte căutate. Preţul lui, dacă era mobilat, ar fi fost de 600 de euro pe lună. Astfel, nemobilat, este de doar 500 de euro pe lună", a transmise Clara Mihociu, reporter Observator.

"Este destul de greu să mai găsim chirii pentru cei care solicită acum. Tot ce apare la închiriat, se închiriază de pe o zi pe alta", a declarat Valerian Florea, agent imobiliar.

Alt oraş universitar, aceleaşi opţiuni. La Timişoara, cei care stau în căminele altei universităţi plătesc în plus şi ajung la un tarif lunar de până la 500 de lei. În aceste condiţii, o chirie împărţită la 3 sună mai bine chiar dacă la 300 de euro dotările sunt modeste.

Cluj-Napoca rămâne şi pentru studenţi cel mai scump oraş din România. Ne referim însă la cei care aleg să stea în chirie. Locul la un cămin standard este şi aici între 140 şi 240 lei de student. Cei care vor să închirieze o garsonieră modestă plătesc însă şi de 10 ori mai mult.

Nu toţi au însă de ales, chiar dacă în aproape fiecare caz în parte părinţii fac eforturi să le ofere condiţii care să le aline dorul de casă.

"N-am adus încă toate bagajele, am venit să vedem despre ce e vorba. Văd că la bucătărie sunt aragaz şi chiuvetă, dar trebuie un frigider, na. Mai trebuie îmbunătăţite pe aici chestii. De o săptămână nu mai pot să dorm. Mă tot gândesc cum o să fie, ce-o să facă?", spune mama unei studente.

"Momentan am zis că stau la cămin, dar dacă nu o să mă descurc şi chiar nu o să îmi placă, am să îmi caut şi în altă parte", spune o studentă.

În Capitală, preţurile la cămine variază foarte mult. Pornesc de la două-trei sute de lei pe lună şi ajung şi la 250 de euro, în cazul universităţilor private. Chiriile pleacă de la 300 de euro la periferie şi sar de o mie de euro în zonele centrale.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰