9 mai, Sfântul Proroc Isaia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 9 mai, este prăznuit Sfântul Proroc Isaia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Proroc Isaia s-a născut la Ierusalim. Conform crestinortodox.ro, a fost fiul lui Amos, fratele lui Amazia - regele Iudeii. Isaia a fost cel care L-a văzut pe Domnul Savaot aşezat pe tronul slavei cereşti, înconjurat de serafimii cei cu şase aripi, care cântau: "Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot" (Isaia 6, 3).

Marile prorocii ale lui Isaia se referă la întruparea Domnului, la Naşterea Lui din Fecioara Maria, la Ioan Botezătorul şi la multe evenimente din viaţa Mântuitorului Hristos. Acest Proroc a primit şi darul facerii de minuni. Astfel, când Ierusalimul era asediat de duşmani şi era o secetă cumplită, Isaia s-a rugat lui Dumnezeu şi a curs apă de sub Muntele Sion.

Această apă s-a numit Siloam, care înseamnă «trimis». Mai târziu, Domnul avea să îndrepte paşii celui orb din naştere către această apă în care să se scalde şi astfel să-şi recapete vederea.

În timpul domniei Regelui Manase, Sfântul Proroc Isaia s-a ridicat împotriva obiceiurilor păgâne. Acesta a fost motivul pentru care a fost scos din cetate şi tăiat în două cu fierăstrăul.

Isaia a trăit şi a prorocit cu 700 de ani înaintea venirii Mântuitorului Hristos. A fost numit "Evanghelistul Vechiului Testament" datorită faptului că a prorocit naşterea din Fecioara Maria a lui Mesia, Dumnezeirea Lui, minunile Lui, patimile şi moartea şi, în sfârşit, preaslăvirea Lui.

Conform sursei amintite, trebuie menţionat că Isaia este cel care a grăit cuvintele pe care Biserica le-a cântat în serile de Denie: "Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumina mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumina va străluci peste voi" (9, 1). Şi tot el a vestit Intrarea Domnului în Ierusalim: "Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta şi slava Domnului peste tine a răsărit!" (60, 1).

