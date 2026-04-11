La un pas de tragedie în seara de Paşte. Un copil de 6 ani, salvat de pe marginea unei ferestre în Vâlcea

Un copil în vârstă de 6 ani din Râmnicu Vâlcea a fost la un pas de moarte, după ce a ajuns pe marginea unei ferestre a unui bloc. Micuţul a fost salvat sâmbătă seară de către poliţiştii rutieri, alertaţi de un trecător.

de Redactia Observator

la 11.04.2026 , 20:56
Ajunşi la adresă, un poliţist a rămas afară pentru a interveni în cazul unei eventuale căderi a copilului, iar celălalt a mers la uşa apartamentului pentru a-i alerta pe locatari. În urma verificărilor, s-a stabilit că în momentul incidentului, tatăl copilului se afla în baia locuinţei.

Potrivit IPJ Vâlcea, sâmbătă, în jurul orei 17:00, poliţiştii Biroului Rutier au intervenit de urgenţă în urma unui apel care semnala prezenţa unui copil de 6 ani, nesupravegheat, pe pervazul unei ferestre situate la etajul I al unui imobil din municipiu.

La un pas de tragedie

Sesizarea a fost făcută de un trecător care a observat situaţia periculoasă şi a alertat autorităţile. Cel mai apropiat echipaj de poliţie s-a deplasat imediat la faţa locului.

„Ajunşi la adresă, poliţiştii au acţionat rapid şi coordonat: unul dintre aceştia a rămas în exterior, pregătit să intervină pentru prevenirea unei eventuale căderi, în timp ce colegul său a mers la uşa apartamentului pentru a alerta persoanele din interior. În urma intervenţiei prompte, situaţia a fost gestionată în siguranţă, copilul fiind îndepărtat de la pericol”, precizează sursa citată. 

Potrivit aceleiaşi surse, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că minorul era singur în acel moment, tatăl acestuia fiind în locuinţă, însă în baie.

paste sarbatori copil valcea
