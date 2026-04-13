Paştele petrecut în familie este prilej de bucurie şi momente emoţionante care ne aduc aminte de copilărie. Vremurile însă s-au schimbat, iar de multe ori, tinerii plecaţi să studieze departe de casă nu reuşesc să se bucure de sărbători alături de cei dragi din cauza distanţei mari.

"Te-am sunat să te anunţ că, de fapt, eu nu o să reuşesc să vin acasă de Paşte anul acesta. Şi o să ne vedem, să luăm masa împreună, pe cameră, din păcate, anul acesta".

Iustina este din judeţul Vaslui şi studiază la Cluj. Anul acesta, pentru prima dată, nu a ajuns acasă de Paşte. Avea doar câteva zile libere, iar drumul de 12 ore cu autobuzul sau maşina nu a încântat-o.

"Paştele pentru mine este o sărbătoare strict pentru familie. Îmi place să petrec timp cu ei să ne adunăm toţi împreună", a declarat Iustina Diţu, studentă.

Articolul continuă după reclamă

Dorul de casă, "îndulcit" cu reţete şi apeluri video

Ca ea este şi Bogdan, care deja este deja un veteran al sărbătorilor petrecute departe de familie. Tânărul a încercat să îndulcească dorul cu preparate făcute după reţetele de acasă.

"Fiind şi distanţa destul de mare de casă te adaptezi cumva la toate chestiile astea, ţii legătura cum poţi cu părinţii şi trecem cumva peste partea asta", a precizat Bogdan, student.

Cei care locuiesc mai aproape sunt mai norocoşi că pentru ei masa de Paşte a fost în sânul familiei, iar asta s-a văzut cel mai bine în jurul căminelor.

"Aleile celui mai mare campus universitar din Cluj, care găzduiește peste 5000 de studenți sunt goale. Pentru a putea petrece mai mult timp alături de cei dragi, cursurile au fost trecute în online", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

De ce sunt importante sărbătorile petrecute în familie

Sărbătorile alături de cei dragi sunt un remediu pentru perioadele stresante, spun specialiștii.

"Sărbătorile petrecute în familie, în sânul familiei sunt foarte importante din punct de vedere emoţional. Omul tot timpul caută rădăcinile şi dacă şi-o găseşte şi o alimentează din timp şi periodic cumva aduce un confort emoţional. Studiile arată că cumva aduce o pauză mentală când mergem şi sărbătorim în familie", a explicat Lenke Iuhos, psiholog.

Studenţii care au mers acasă cu trenul, au beneficiat de o reducere de 90% din preţul biletelor, însă numai spre localitatea de domiciliu.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰