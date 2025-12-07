Atenţie mare când alegeţi instalaţiile colorate pentru bradul de Crăciun! Pe cât de spectaculoase sunt, pe atât de periculoase pot fi, atunci când nu sunt supravegheate sau cumpărate de unde trebuie. Specialiștii ne sfătuiesc să adoptăm măsuri simple, dar eficiente, pentru a preveni incidentele nedorite.

În această perioadă, magazinele sunt pline de instalaţii luminoase şi colorate, care atrag toate privirile. Însă puţini sunt cei conştienţi de pericolul pe care acestea îl pot ascunde. Cei care doresc să îşi transforme casa într-un spectacol de lumini trebuie să ţină cont de câteva reguli esenţiale. Cel mai important este să le cumpere din locuri sigure şi să se asigure că respectă toate normele de siguranţă.

Specialiştii avertizează că astfel de ornamente festive pot prezenta un risc crescut de incendiu, dacă nu sunt folosite corect.

Pentru a evita o tragedie, clienţii nu au altceva de făcut decât să citească instrucţiunile de pe cutie. Cele mai sigure instalaţii pentru un decor ca la carte sunt cele cumpărate din magazin.

"Ne-am axat foarte mult pe instalații atât pe acumulatori de foarte bună calitate cât și pe instalații solare. Nu există niciun risc asupra lor. Avem posibilitatea să fie verificate aceste instalații în momentul achiziționării", spune Adrian Petcu, comerciant.

Alte sfaturi esenţiale ţin de atenţia acordată folosirii lor - niciodată nu trebuie să lăsăm instalaţiile nesupravegheate sau aproape de materiale inflamabile, precum perdele sau mobilier.

"Nu trebuie să suprasolicităm instalația electrică prin cuplarea mai multor aparate electrice la aceeași priză sau același prelungitor. Trebuie să nu folosim instalație electrică improvizată cum ar fi prize fisurate sau sparte, cabluri electrice rupte sau neizolate corespunzător", spune Florin Cocoşilă, purtător de cuvânt ISU Dolj.

Becurile arse, zgomotele neobișnuite sau apariția scânteilor sunt semne clare că instalația trebuie reparată sau înlocuită imediat.

