Alimentul care poate fi confundat cu o piatră și se găsește tot mai greu. Un kg costă până la 5.000 de euro

Vizitatori din toată Croația vin în pădurile din apropierea localităților Livade și Motovun pentru a participa la căutarea acestui aliment, de multe ori cu ajutorul câinilor special dresați.

Participanții sunt încântați de această experiență, de frumusețea naturii și de tradiția căutării trufelor, o activitate care se bazează pe colaborarea dintre oameni și câini.

În Istria, sezonul trufelor albe, unele dintre cele mai apreciate delicatese culinare din lume, este în plină desfășurare. Deși căutătorii de trufe cutreieră de aproximativ o lună pădurile din apropierea localităților Livade și Motovun, temperaturile ridicate și lipsa ploilor au afectat recolta. Exemplarele mari sunt tot mai greu de găsit, iar prețul unui kilogram de trufe albe poate ajunge la 5.000 de euro la târgurile de specialitate, potrivit Blic.

Care sunt cele mai importante luni pentru culegători

Lunile octombrie și noiembrie sunt, în mod tradițional, cele mai importante pentru iubitorii de trufe albe. În această perioadă, nordul Istriei devine o destinație foarte căutată de cei care vor să guste această delicatesă.

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Totuși, recolta din acest an este mai slabă decât sperau căutătorii de trufe. Vremea neobișnuit de caldă și seceta au afectat pădurile, iar efectele se văd și în dimensiunea trufelor descoperite. Exemplarele mari sunt rare, în timp ce trufele de dimensiuni mici sunt găsite mai des.

Pădurile din jurul localităților Livade și Motovun sunt bine cunoscute de Tika și Koni, doi câini antrenați să găsească trufe. Mirosul lor foarte dezvoltat este esențial pentru descoperirea acestor ciuperci valoroase, care cresc sub pământ.

Potrivit televiziunii croate HRT, vizitatori din diferite regiuni ale Croației vin aici pentru a participa la căutarea trufelor. Pentru unii este prima experiență de acest fel, în timp ce alții vor să petreacă timp în natură și să vadă cum lucrează câinii alături de căutătorii de trufe.

Vizitatorii sunt încântați de experiență

Đurđica, o femeie din Slavonski Brod, a participat pentru prima dată la o astfel de activitate.

"Este prima dată când particip, nu am mai văzut niciodată așa ceva. Este interesant și întotdeauna e frumos să vezi și să înveți lucruri noi", a spus ea. Nici Jelena, din Rijeka, nu și-a ascuns entuziasmul. Femeia a fost impresionată în special de frumusețea naturii și de colaborarea dintre căutătorii de trufe și câinii lor. "Natura este superbă, iar comunicarea cu membrii asociației și cu câinii este minunată. Totul este fenomenal", a declarat Jelena.

Jozefina, care adoră să gătească preparate cu trufe, spune că descoperirea unui exemplar de calitate reprezintă pentru ea o experiență gastronomică deosebită. "Îmi place să mănânc trufe în toate felurile și să gătesc cu ele. Când găsesc o trufă bună, este o adevărată sărbătoare", a povestit femeia.