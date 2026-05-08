Evenimente în Bucureşti, în weekendul 9-10 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 9 mai 2026, şi duminică, 10 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 9-10 mai  

Sâmbătă, 9 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 15.00 se joacă "Solaris", la Teatrul Excelsior, şi "Despre dragoste, cu ură", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.30 se joacă "Scandalagiii", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.30 se joacă "Ținutul din miezul verii", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Fetița din Debara", la Teatrul de Artă.

Duminică, 10 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 12.00 se joacă "Ursul păcălit de vulpe", la Teatrul Amzei, iar de la ora 18.00 se joacă piesa "Călugărița feministă și misoginul modernist", la Teatrul Amzei, dar şi "Între două nu te plouă!", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Meșteșugul Vieții", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Mama", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, sau "Oleanna", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 9-10 mai

Sâmbătă, 9 mai, trupa George Baicea Electric Blues susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20.00, Tzancă Uraganu’ susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.15, Simion Bogdan Mihai & Lăutarii de Mătase susţin un concert în 14thLANE, de la ora 21.30, iar pe Alex Velea îi puteţi vedea în concert la Berăria H, de la ora 22.15.

Duminică, 10 mai, trupa Fără Zahăr susţine un concert în Sala Luceafărul, de la ora 20.00, cei de la Time Machine susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00, iar pe Gheorghe Gheorghiu îl puteţi vedea în concert în Berăria H, de la ora 20.30, alături de Ileana Şipoteanu, Vali Crăciunescu şi Cooperativa 9.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 9-10 mai

Duminică, de la ora 19.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi FC Argeş, partidă contând pentru play-off-ul din Superligă.

Sâmbătă, în schimb, de la ora 11.00 ar urma să se joace, din Liga 2, meciuri precum Concordia Chiajna - Olimpia Satu Mare, CS Tunari - CSM Reşiţa sau CS Dinamo Bucureşti - ASA Târgu Mureş. 

