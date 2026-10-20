Șase femei au depășit 100 de ani într-un sat cu doar 2.000 de locuitori. Ce i-a surprins pe cercetători

Într-un sat din Sardinia, cu doar 2.266 de locuitori, femeile ajung la 100 de ani mai des decât s-ar aștepta cercetătorii. Specialiștii încearcă acum să descopere ce se află în spatele longevității lor, iar un indiciu le atrage atenția: legăturile strânse dintre femei și sprijinul pe care și-l oferă reciproc, scrie The Guardian .

Într-un sat de munte din Sardinia, două surori de 101 și 99 de ani își trăiesc în continuare viața în propriul ritm. Giovanna și Mariangela Marras gătesc, stau de vorbă cu musafirii și își amintesc de anii în care conduceau împreună o afacere de croitorie. După pensionare, au călătorit în jurul lumii, fără să fi fost vreodată căsătorite.

Povestea lor a atras atenția cercetătorilor care studiază longevitatea neobișnuită din Bolotana, o localitate din centrul Sardiniei, unde femeile ajung la vârste foarte înaintate într-un număr remarcabil. Satul ar putea deveni a șasea "zonă albastră" identificată la nivel mondial, termen folosit pentru regiuni în care se înregistrează concentrații neobișnuit de mari de centenari.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Sassari și Universitatea din Alabama, publicat în revista științifică Frontiers in Aging, a constatat că 13,8% dintre femeile din Bolotana care ajung la vârsta de 70 de ani trăiesc până la 100 de ani. Potrivit studiului, această proporție plasează localitatea pe locul al doilea la nivel mondial în ceea ce privește longevitatea feminină, după Hong Kong.

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Șase femei centenare într-un sat de puțin peste 2.000 de locuitori

Giovanna Marras este a treia cea mai în vârstă dintre cele șase femei din Bolotana care au împlinit deja 100 de ani. În frunte se află Tonia Giglio și Maddalena Falchi, ambele în vârstă de 102 ani. Alte două femei sunt așteptate să atingă acest prag până la sfârșitul anului, iar în 2027 ar urma să li se alăture alte două, printre care și Mariangela.

Ultimul bărbat centenar din sat, Giovanni Madau, a murit în luna iulie, cu doar câteva luni înainte de a împlini 102 ani.

Pentru a înțelege fenomenul, Tore Pedde, președintele asociației culturale Orminas, a cercetat îndelung arhivele demografice ale localității. El a căutat inclusiv persoane născute în Bolotana care se mutaseră de mult timp în alte țări.

Registrele persoanelor născute în sat între 1900 și 1925 au arătat că 38 dintre acestea au trăit peste 100 de ani. Rata longevității era cu 57% mai mare decât media națională a Italiei.

Datele istorice au scos la iveală și o schimbare interesantă: la începutul secolului al XX-lea, numărul bărbaților în vârstă era semnificativ mai mare decât cel al femeilor. Ulterior, situația s-a inversat, iar diferența în favoarea femeilor a devenit tot mai pronunțată.

Giovanna și Mariangela nu se remarcă doar prin vârstă, ci și prin independența pe care au păstrat-o de-a lungul vieții.

Giovanna s-a mutat la 18 ani în Cagliari, capitala Sardiniei, pentru a învăța croitoria. Mai târziu, cele două surori au pus bazele unei afaceri de succes în satul natal. Nu s-au căsătorit, iar Giovanna își amintește cu umor de momentul în care un bărbat a venit să-i ceară mâna.

Ea a refuzat, spunând că o femeie ar trebui să-și cunoască viitorul soț înainte de a accepta o căsătorie. Mariangela a avut o atitudine la fel de hotărâtă: nu și-a dorit să se mărite și a preferat să-și urmeze propriul drum.

Astăzi, cele două continuă să se descurce singure. Mariangela merge la cumpărături, inclusiv pe străzile abrupte ale satului, iar surorile gătesc și au o alimentație variată, care include și carne, brânzeturi sau vin.

O altă locuitoare a satului, Filomena Scarpa, a împlinit 100 de ani în ianuarie. Fostă profesoară de limbi străine, ea a început să învețe germana după vârsta de 90 de ani și merge de două ori pe săptămână la un antrenor personal. Spune că nu vrea să stea toată ziua fără să facă nimic.

Legăturile strânse dintre femei, un posibil indiciu

Cercetătorii cunosc deja faptul că femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații, inclusiv din motive biologice. În Bolotana, însă, diferența neobișnuită îi determină să caute explicații suplimentare.

Echipa analizează arborii genealogici ai locuitorilor pentru a identifica eventuale indicii genetice. În paralel, sunt studiate alimentația, activitatea fizică și relațiile sociale.

Un detaliu le-a atras în mod special atenția: ceea ce cercetătorul Giovanni Mario Pes a descris drept un "puternic sentiment de solidaritate între femei". El consideră că această apropiere merită investigată mai atent pentru a vedea dacă are un rol în longevitatea lor.

Primarul localității, Francesco Manconi, crede că relațiile apropiate dintre oameni contează foarte mult. În opinia sa, persoanele în vârstă beneficiază de afecțiunea firească a familiei, a vecinilor și a prietenilor. Satul pune, de asemenea, accent pe posibilitatea ca bătrânii să rămână în propriile locuințe cât mai mult timp.

Bolotana se află în munții Marghine, la aproximativ 110 kilometri de zona din Sardinia recunoscută anterior pentru numărul ridicat de centenari. Spre deosebire de satele din prima zonă albastră a insulei, localitatea este relativ aproape de orașe precum Sassari și Alghero.

Cu toate acestea, relieful îi obligă pe locuitori să meargă mult pe jos, iar mediul natural a rămas în mare parte nealterat. Mulți oameni continuă să consume fructe și legume cultivate în propriile grădini.

Nu există, deocamdată, o explicație unică pentru numărul mare de femei care ajung la 100 de ani. Genele, alimentația, mișcarea și relațiile sociale ar putea contribui în proporții diferite, iar cercetările sunt încă în desfășurare.