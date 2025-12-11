Revista Time a decis, "Arhitecții AI” sunt Persoana Anului 2025. Liderii care au schimbat lumea

Arhitecţii inteligenţei artificiale, printre care Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang, Lisa Su, Satya Nadella, Demis Hassabis, Dario Amodei şi Fei-Fei Li, au fost declaraţi, joi, "Persoana Anului 2025" de revista Time. Decizia marchează o recunoaştere a liderilor care "au inaugurat era maşinilor gânditoare, au uimit şi îngrijorat umanitatea, au transformat prezentul şi au depăşit limitele posibilului", notează agenţia EFE.

Coperta revistei îi prezintă pe directorii companiilor de tehnologie aşezaţi pe o grindă de oţel suspendată deasupra oraşului New York, o aluzie directă la celebra fotografie "Lunch Atop a Skyscraper" din 1932. Printre protagoniști: Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (Tesla, SpaceX și xAI), Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Lisa Su (AMD), Satya Nadella (Microsoft), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic) și Fei-Fei Li (Stanford AI).

2025, anul în care inteligența artificială devine forța dominantă a lumii

În analiza sa, Time subliniază că 2025 este anul în care potenţialul inteligenţei artificiale "a erupt cu adevărat", schimbând cursul economiei, tehnologiei și geopoliticii.

"Persoana Anului este un mod puternic de a atrage atenția asupra celor care modelează viețile noastre. Iar anul acesta nimeni nu a avut un impact mai mare decât oamenii care au imaginat, proiectat și construit AI", a declarat Sam Jacobs, redactor-șef Time, potrivit The Hill.

Deşi titlul este de obicei acordat unei singure persoane, anul trecut, distincţia a revenit preşedintelui Donald Trump, revista a mai ales în alte rânduri grupuri sau concepte. În 1982, "Persoana Anului" a fost computerul personal, iar în 2006,"Tu", pentru a marca explozia conţinutului generat de utilizatori.

Potrivit The Hill, desemnarea "Arhitecților AI" reflectă "ascensiunea fulgerătoare și impactul tot mai greu de ignorat al tehnologiei". De la lansarea ChatGPT în 2022, companiile din întreaga lume se întrec în a dezvolta modele tot mai puternice, generând o competiție globală fără precedent și investiții de miliarde de dolari.

Nvidia, de exemplu, a devenit "prima companie din lume cu o capitalizare de 5 trilioane de dolari", transformându-se dintr-un producător de plăci video într-un colos al infrastructurii AI.

Recunoașterea vine însă și pe fondul îngrijorărilor privind utilizarea acestei tehnologii. Time amintește cazul adolescentului Adam Raine, un tânăr de 16 ani care și-a luat viața după interacțiuni cu ChatGPT şi subliniază atât potențialul, cât și riscurile epocii AI.

