Râul Dâmboviţa ar putea deveni, în viitor, un coridor verde-albastru, accesibil și conectat la viața orașului. Un spațiu comun între oameni, natură și oraș. Şase proiecte inedite de revitalizare a zonei au fost desemnate câştigătoare în cadrul Concursului Dâmboviţa 2035. Acestea vor fi expuse public ca parte a unui campanii de conştentizare dedicate potenţialului zonei.

Râul Dâmboviţa ar urma să capete o nouă înfăţişare. Specialiştii propun transformarea zonei într-un coridor verde-albastru, în care malurile să fie unite prin pasarele pietonale și spații verzi continue, dedicate mersului pe jos, relaxării și sportului. Pentru acest lucru a fost organizat un concurs în cadrul căruia au fost premiate cele mai bune idei.

"Vin în Bucureşti de aproape 20 de ani şi am observat o transformare impresionantă în privinţa spaţiului public şi cum este folosit, dar elementul lipsă de aici este răul, râul care este aproape un bun pierdut, iar această competiţie şi aceste proiecte sunt oportunităţi fantastice de a regândi râul ca un element central al oraşului.", a transmis Peter Bishop, urbanist și specialist în design urban.

Ieri au fost anunţate proiectele câştigătoare, şase la număr, unul pentru fiecare tronson de-a lungul Dâmboviţei. Cele mai reuşite propuneri au fost premiate cu 3.000 de euro fiecare, iar lucrările câştigătoare vor fi expuse public şi online.

"Această competiţie şi proiectele premiate sunt un pretext bun pentru o dezbatere şi un motiv de a ne aşeza împreună cu societatea civilă, cu administraţia publică şi cu experţii pentru un proiect al secolului 21 pe care Bucureştiul îl merită şi-l aşteaptă.", a adăugat Teodor Frolu, cofondator Asociația Ivan Patzaichin.

Concursul Dâmbovița 2035 face parte din programul-manifest Dâmbovița Apă Dulce, inițiat de Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 și Nod Makerspace.

