Două depouri din Capitală vor fi modernizate pe bani europeni. Altele însă, în zone de lux ale oraşului, rămân tot în paragină. Locuitorii se plâng de zgomot şi cer mutarea lor la periferia oraşului pentru a face loc unor parcuri sau parcări. Edilii nici nu iau în calcul o astfel de variantă, pentru că, spun ei, ar creşte mult preţul transportului public.

Autobaza Floreasca şi depourile Victoria şi Dudeşti ocupă mai bine de şapte hectare în centrul Capitalei.

Situate în zone de lux ale oraşului, valoarea de piaţă a fiecărui teren se ridică la câteva zeci de milioane de lei.

Terenuri de zeci de milioane, în inima Bucureștiului

Depoul Dudeşti are aproape aceeaşi suprafaţă ca Autobaza Floreasca. Preţul mediu aici este de 900 de euro pe metru pătrat, adică o valoare medie de piaţă de peste 17 milioane de lei.

Locuitorii din zonă cer ca autobazele şi depourile din centrul Bucureştiului să fie mutate la marginea oraşului. Oamenii se plâng de zgomot şi aglomeraţie.

Locuitorii cer mutarea depourilor la marginea orașului

"Ştii vorba aia cu "disappointed but not surprised?" Trăiesc și eu de 20 și ceva de ani în Bucureşti. Dezamăgitor, dar nu surprinzător. E destul de nefuncţional să fie în mijlocul oraşului mai ales că sunt lăsate în paragină şi ar trebui găsită o soluţie. Ar putea fi folosit altfel pentru că totuşi este o zonă importantă din oraş", a explicat un localnic.

"În primul rând linişte şi probabil s-ar mai decongestiona un pic traficul, probabil s-ar putea face şi o parcare că ducem lipsă de aşa ceva", a spus un şofer.

Edilul interimar al Capitalei spune că mutarea lor ar aduce costuri suplimentare pentru transportul public.

Primăria spune "nu" vânzării autobazelor

"Transportul în comun calculează și accesul și revenirea la bază și atunci noi avem nevoie de un transport eficient care la prima oră să plece pe rutele programate. Este exclus să vindem autobazele și depourile PMB", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

"În Victoriei şi Floreasca terenurile scoase la vânzare sunt foarte puţine. Chiar preţurile ridicate reflectă tocmai această lipsă. Vorbim de cartiere deja foarte dezvoltate unde spaţiul liber este redus", a explicat Cătălina Ciorei, manager marketing platformă online cu anunţuri imobiliare.

În schimb, uzina de reparaţii, situată aproape de piaţa Obor, ar putea funcţiona în alt loc, însă primăria nu a găsit încă un teren.

Municipalitatea anunţă că depourile Titan şi Colentina vor intra în reparaţii până la finalul acestui an. Costurile pentru refacerea lor se ridică la un miliard de lei, bani europeni iar lucrările vor dura 2 ani şi 4 luni.

