DN 7 se închide un an între Arad și Vladimirescu. Se construiește un pasaj peste calea ferată

Un tronson al DN 7, aflat între Arad și Vladimirescu, va fi închis pentru aproximativ un an, perioadă în care va fi construit un pasaj peste calea ferată ce separă cele două localități. Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi deviat pe un drum nou amenajat, informează Agerpres.

Lucrările la noul drum, paralel cu DN7, au fost încheiate, iar circulaţia va fi mutată de la începutul săptămânii, au declarat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Timişoara.

Conform sursei citate, DN 7 va fi închis aproximativ un an, iar drumul paralel va fi destinat traficului uşor.

Autovehiculele cu o greutate mai mare de 7,5 tone care vin dinspre Lipova nu vor mai intra în Vladimirescu, ci vor vira la stânga, pentru a accesa Centura de Est, din sensul giratoriu aflat la intersecţia DN 7 cu Drumul Combinatului. Centura de Est face legătura cu DN 69 Arad - Timişoara, dar şi cu autostrada A1, către Nădlac sau Centura Nord, de unde se poate face accesul către DN 79 Arad - Oradea.

La capătul din Arad al drumului nou construit a fost deja închis accesul către spaţiile comerciale, la care se mai poate ajunge doar pe vechiul drum dedicat, care este tot paralel cu DN 7.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Arad au declarat că pentru decongestionarea traficului localnicii vor putea folosi în continuare ruta către localitatea Horia, respectiv din centrul localităţii Vladimirescu, pe strada Gării spre drumul judeţean, de unde poate fi accesată şi centura Aradului.

"Considerăm că variantele existente vor satisface nevoile de trafic din zonă pe perioada şantierului şi nu va fi prea mare deranjul", a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al CJ Arad.

Un pasaj rutier peste calea ferată este construit între Arad şi Vladimirescu, în cadrul proiectului de modernizare a liniei ferate Arad - Timişoara - Caransebeş.

