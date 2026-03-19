Echinocţiul de primăvara 2026. Momentul în care ziua este egală cu noaptea

Primăvara își intră oficial în drepturi odată cu echinocțiul din 2026. Fenomenul astronomic marchează egalitatea dintre zi și noapte și deschide sezonul zilelor tot mai lungi.

Echinocțiul de primăvară 2026 marchează începutul oficial al primăverii astronomice. Este momentul în care ziua devine egală cu noaptea, iar natura începe să revină la viață.

Echinocţiul de primăvară, pe 20 martie, ora 16:45

În 2026, echinocțiul de primăvară are loc în jurul datei de 20 martie. În această zi, durata zilei și a nopții este aproape egală în toate regiunile globului.

Totuși, din cauza modului în care atmosfera refractă lumina și a felului în care se măsoară răsăritul și apusul, ziua poate fi ușor mai lungă decât noaptea cu câteva minute.

Ce înseamnă echinocţiu

Echinocțiul de primăvară este un fenomen astronomic care marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică în cea nordică. Din acest punct, durata zilei începe să crească treptat, iar nopțile devin tot mai scurte.

Acest eveniment simbolizează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică și este asociat cu revenirea naturii la viață, temperaturi mai ridicate și mai multă lumină naturală.

Câte ore de lumină avem de la 20 martie

Egalitatea dintre zi și noapte apare deoarece axa Pământului nu este înclinată nici spre Soare, nici în direcția opusă în momentul echinocțiului. Practic, razele solare cad perpendicular pe ecuator, iar ambele emisfere primesc lumină în mod egal.

După acest moment, emisfera nordică începe să fie mai mult expusă la lumină, ceea ce duce la creșterea duratei zilelor până la solstițiul de vară.

Ce este primăvara astronomică

După echinocțiul de primăvară, zilele devin vizibil mai lungi, iar temperaturile cresc treptat. Acest lucru influențează atât natura, cât și ritmul de viață al oamenilor.

Pentru mulți, acest moment este asociat cu un nou început, cu energie și cu schimbări pozitive. În agricultură, echinocțiul marchează perioada în care încep lucrările de primăvară, iar în tradițiile populare este considerat un simbol al echilibrului și al reînnoirii.

De-a lungul timpului, echinocțiul de primăvară a fost celebrat în diferite culturi prin ritualuri și sărbători dedicate renașterii naturii. În multe tradiții, acest moment simbolizează echilibrul dintre lumină și întuneric, dar și începutul unui nou ciclu.

