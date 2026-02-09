V-aţi gândit ce gătiţi azi? Aţi făcut programarea la medic? Dar lista de cumpărături? Aţi luat cadoul pentru ziua de naştere a colegului de la grădiniţă? Sunt doar câteva din gândurile şi deciziile pe care femeile din România sunt nevoite să le ia aproape zilnic. O povară invizibilă care, încet, încet îşi face simţite efectele. Femeile nu doar că se pierd pe sine în grija pentru ceilalţi, dar merg încet şi sigur spre epuizare. Vom vedea acum două poveşti cu două femei din generaţii diferite. Fiecare cu modul ei de a vedea lucrurile, de a simţi, dar unite de acelaşi lucru: povara pe care sunt nevoite să o care, zi de zi, singure.

Femeia nu mai trebuie să fie doar femeie, ci şi mamă, soţie, prietenă, uneori chiar şi tată. În tot acest timp, societatea le vrea scoase din cutie, angajate de top şi un munte de răbdare şi echilibru.

Educate să spună "când nu mai pot, mai pot un pic", femeile de astăzi se trezesc doar când se prăbuşesc sub greutatea a ceea ce specialiştii numesc burnout emoţional. Până atunci, duc din inerţie şi tradiţie, tot greul familiei, aşa cum au văzut şi la mamele lor.

Rămase fără sprijinul familiei extinse, uneori fără un partener real în educarea celor mici, femeile precum Andreea poartă acum şi responsabilitatea financiară a familiei, şi pe cea domestică. Statisticile arată că 95% din femeile din România se ocupă de menajul propriei case, 85% fac cumpărăturile şi 84% plătesc facturile.

Articolul continuă după reclamă

Egalitatea n-ar trebui să se vadă însă doar în teorie, ar trebui dublată de fapte, iar acolo unde se poate, munca domestică ar trebui împărţită în mod echitabil. Un studiu IRES recent spune că 4 din 10 români cred că trăim într-o societate care îi favorizează mai mult pe bărbaţi. În familie însă, întotdeauna favorita rămâne mama.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

