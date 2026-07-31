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Evenimente în Bucureşti, în weekendul 1-2 august. Ce nu trebuie să ratezi

Crina Matei & Băieții ei de Catifea susţin un concert sâmbătă, 1 august, la Berăria H din Bucureşti Crina Matei & Băieții ei de Catifea susţin un concert sâmbătă, 1 august, la Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 31.07.2026, 12:36 | Modificat la 31.07.2026, 12:40

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 1 august 2026, şi duminică, 2 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 1-2 august

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Sâmbătă, 1 august, ziua de teatru începe de la ora 16.30, când se joacă piesa "Vecina de la 3", la Teatrul Roșu. De la ora 20.00, la Teatrul În Culise se joacă piesa "Cu iubirea la spital".

Duminică, 2 august, ziua de teatru începe de la ora 18.00, când se joacă piesa "Între două nu te plouă!", la Teatrul Roșu, De la ora 19.00, la Teatrul În Culise se joacă piesa "Raskolnikov".

Concerte în Bucureşti, în weekendul 1-2 august

Sâmbătă, 1 august, în Bucureşti avem concerte susţinute de Crina Matei & Băieții ei de Catifea, la Berăria H, de la ora 20.15, trupa Omul cu Șobolani, în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, sau Vlad Musta Band, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 2 august, trupa OCRU susţine un concert, din seria "Folk de vară", în The Coffee Shop Constituţiei, de la ora 17.00.

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Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 1-2 august

Sâmbătă, 1 august, pe Stadionul "Anghel Iordănescu", de la ora 18.30, se joacă meciul dintre FC Voluntari şi UTA Arad, partidă care contează pentru etapa a 3-a a Superligii de fotbal. Însă cel mai aşteptat duel al etapei respective se joacă duminică, 2 august, pe Stadionul Giuleşti, de la ora 21.30, între Rapid Bucureşti şi CFR Cluj.

Sâmbătă, 1 august, de la ora 11.00, pe Stadionul Steaua se joacă meciul de rugby dintre Steaua Bucureşti şi Rugby Club Gura Humorului.

Redactia Observator
Redactia Observator
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