Evenimente în Bucureşti, în weekendul 1-2 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 1 noiembrie, şi duminică, 2 noiembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

Piesa de teatru "Enigma Otiliei" se joacă sâmbătă, 1 noiembrie, la Teatrul Nottara din Bucureşti - zilesinopti.ro

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 1-2 noiembrie

Sâmbătă avem "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta, de la ora 17.00, "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, de la ora 19.00, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, de la ora 19.00, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, de la ora 19.00, "Portugalia", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, de la ora 19.00, "Enigma Otiliei", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, de la ora 19.00, sau "Contracte", la Teatrul de Comedie - Sala Studio, de la ora 19.30.

Duminică avem "Bucluc la Operă", la Teatrul Elisabeta, de la ora 14.00, "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, de la ora 15.00, "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, de la ora 19.00, "Haos la Motel", la Restaurant Elisabeta, de la ora 19.00, "Perplex", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, de la ora 19.00, sau "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, de la ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 1-2 noiembrie

Sâmbătă, Daniel Iancu susţine un concert în True Club, de la ora 19.00, Al. Ehtifal, Praed şi Yunis susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00, iar pe cei de la Sharp four îi puteţi vedea în concert în JazzBook, de la ora 20.00.

Duminică, Natalia Pancec susţine un recital cameral la Ateneul Român, de la ora 19.00, Szymon Nehring susţine un recital de pian tot la Ateneul Român şi tot de la ora 19.00, Holy Molly susţine un concert caritabil la Hard Rock Cafe, alături de Asociația Down Plus București, de la ora 20.00, iar pe legendarul Al Bano îl puteţi vedea în concert la Sala Palatului, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 1-2 noiembrie

Liga Naţională de baschet feminin programează, sâmbătă, meciurile CS Agronomia Bucureşti - CSU Politehnica Timişoara (Sala Agronomia, ora 12.00) şi Sportul Studenţesc - CSU Braşov (Arena de Baschet, ora 14.00), în timp ce duminică, de la ora 16.00, se joacă, în Sala Rapid, meciul dintre Rapid Bucureşti şi CSM Târgovişte.

Duminică, de la ora 17.00, în Sala Dinamo se joacă meciul dintre CSM Bucureşti şi Odense, din Liga Campionilor la handbal feminin. În Liga Naţională de handbal feminin, sâmbătă, de la ora 17.30, în Sala Rapid se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi CSM Galaţi.

Sâmbătă, de la ora 11.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de rugby dintre Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti, meci ce contează pentru Cupa României.

