Evenimente în Bucureşti, în weekendul 13-14 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 13-14 septembrie

Sâmbătă, avem teatru încă de la ora 11.00, când se joacă piese pentru copii precum "Iepurele Alb", la Teatrul de Artă, "Rățușca cea urâtă", la Teatrul Țăndărică, sau "Pernuța somnoroasă", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 16.00 se joacă "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.30 se joacă "Cum vă place", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, iar de la ora 19.00 se joacă piese precum "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Colecționarul", la Teatrul în Culise, "Nuntă în cer", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Duminică, de asemenea, avem teatru încă de la ora 11.00, când se joacă piesele pentru copii "Cartea junglei", la Teatrul Țăndărică, şi "Punguța cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 15.00 se joacă piesa "Cum iubește cealaltă jumătate", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.30 se joacă piesa "Cum vă place", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, iar de la ora 19.00 se joacă piese precum "Meșteșugul Vieții", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Privește înapoi cu mânie", la Teatrul în Culise

Concerte în Bucureşti, în weekendul 13-14 septembrie

Cel mai aşteptat concert al zilei de sâmbătă se anunţă a fi cel susţinut de trupa Cargo, la Arenele Romane, de la ora 19.00. Totuşi, sâmbătă mai avem şi programul "Lăutăresele", în Grădina Botanică "Dimitrie Brândză", începând cu ora 13.00, dar şi un concert susţinut de Alexandra Zaraf & Rosta Man, în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Duminică, la Opera Naţională Bucureşti, de la ora 12.00, avem "Enescu 70 pe înțelesul tuturor", iar seara, de la ora 21.00, în Hard Rock Cafe avem un concert susţinut de Ana Coman.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 13-14 septembrie

Sâmbătă, de la ora 21.30, în Superliga de fotbal se joacă meciul dintre Metaloglobus Bucureşti şi CFR Cluj. Tot sâmbătă, însă de la ora 11.00, în Bucureşti se joacă două meciuri de rugby. Pe Stadionul Olimpia, Rapid Bucureşti primeşte replica formaţiei SCM Timişoara, iar pe Stadionul Dinamo, Dinamo Bucureşti primeşte replica formaţiei Universitatea Cluj.

Sâmbătă, de la ora 17.30, în Sala Rapid se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea.

