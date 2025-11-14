Evenimente în Bucureşti, în weekendul 15-16 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 15 noiembrie, şi duminică, 16 noiembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

Naţionala de rugby a României înfruntă echipa SUA într-un meci care se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti - Profimedia

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 15-16 noiembrie

Sâmbătă, 15 noiembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Motanul Încălţat", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Harap Alb", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 15.00 se joacă "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 17.00 se joacă piesa "Iubirea e un lucru foarte mare", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Funeralii fericite", la FF Theatre, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Pescărușul", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Duminică, 16 noiembrie, ziua de teatru începe, de asemenea, de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Cartea junglei", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 16.00 se joacă "Încurcătură la nivel înalt", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 18.00 se joacă "Peter Pan", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Bolta cerească", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Călătoria", la Teatrul Naţional, sau "Zorro", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 15-16 noiembrie

Sâmbătă, 15 noiembrie, avem concerte susţinute de Toulouse Lautrec, în Quantic Pub, de la ora 19.00, Feli & Band, în Berăria H, de la ora 18.30, sau Corina Sîrghi & Taraf, în 14thLANE, de la ora 20.30.

Duminică, 16 noiembrie, avem concerte susţinute de Ansamblul Folcloric "Ţara Vrancei", la Sala Radio, de la ora 17.00, Valentin Şerban, la Ateneul Român, de la ora 19.00, Liliana Nedelciu, tot la Ateneul Român, tot de la ora 19.00, Alina Botei & Răzvan Cipcă, în JazzBook, de la ora 20.00, Aris & Edi, în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, sau Răzvan Trifan & The Funky Crew, în The Pub Universității, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 15-16 noiembrie

Sâmbătă, 15 noiembrie, naţionala de rugby a României primeşte replica formaţiei Statele Unite ale Americii. Partida începe la ora 17.00 şi se joacă pe Stadionul Arcul de Triumf.

Tot sâmbătă, şi tot de la ora 17.00, se joacă şi meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi Sola HK. Partida are loc în Sala Dinamo.

Liga Naţională de volei masculin programează în weekend nu mai puţin de patru meciuri în Bucureşti. Sâmbătă se joacă Ştiinţa Bucureşti - Unirea Dej, în Sala Politehnica, de la ora 18.00, şi Steaua Bucureşti - SCM Zalău, în Sala Mihai Viteazul, de la ora 20.00. Duminică se joacă meciurile Rapid Bucureşti - CS Arcada Galaţi, în Sala Rapid, de la ora 16.30, şi Dinamo Bucureşti - CS Ştiinţa Baia Mare, în Sala Dinamo, de la ora 17.00.

Duminică, de la ora 14.00, în Sala Rapid se joacă şi meciul de volei feminin dintre Rapid Bucureşti şi CSO Voluntari.

Duminică seara, de la ora 20.30, în Sala Rapid se joacă şi meciul de baschet masculin dintre Rapid Bucureşti şi CS Râmnicu Vâlcea.

