Evenimente în Bucureşti, în weekendul 17-18 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 17 octombrie 2026, şi duminică, 18 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 17-18 octombrie

Sâmbătă, 17 octombrie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Fetița cu chibrituri", la Teatrul Ion Creangă. De la 11.30 se joacă "Prinţesele fermecate", la Teatrul Amzei, de la ora 16.30 se joacă "Din gafă în gafă", la Teatrul Roşu, iar de la ora 18.00 se joacă "Ursul păcălit de vulpe", la Teatrul Ion Creangă, şi "Povestea lui Făt-Frumos", la Berăria H. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Preferatul lui Dumnezeu", la FF Theatre, sau "Don Juan", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

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Duminică, 18 octombrie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Printesele fermecate", la Teatrul Amzei. De la ora 11.00 se joacă "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 16.00 se joacă "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 18.00 se joacă "De-a Micul Prinț", la Teatrul Ion Creangă, sau "Zborul de la cuib", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Procesul lui Eichmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Spectatorul condamnat la moarte", la FF Theatre, sau "Opt femei", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 17-18 octombrie

Sâmbătă, 17 octombrie, sunt programate concerte susţinute de Ruxandra Zamfir şi Sorin Romanescu, de la ora 19.00, în Green Hours Jazz Cafe, Baba Novak, de la ora 20.00, în Zen Bar, sau Simion Bogdan-Mihai, în 14th Lane, de la ora 21.30.

Duminică, 18 octombrie, sunt programate concerte susţinute de Walter Ghicolescu, de la ora 16.00, în The Coffee Shop Constituției, Vali Boghean, de la ora 19.00, la Sala Palatului, sau trupa Fără Zahăr, la Sala Luceafărul, de la ora 20.00

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 17-18 octombrie

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 21.30, pe Stadionul Rapid se joacă meciul de fotbal dintre Rapid Bucureşti şi Corvinul Hunedoara. Tot sâmbătă, în Bucureşti sau în împrejurimi sunt programate nu mai puţin de patru meciuri de baschet. În Liga Naţională de baschet masculin se joacă Dinamo Bucureşti - CSM CSU Oradea (Sala Dinamo, ora 18.00), Steaua Bucureşti - Petrolul Ploieşti (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00) şi CSO Voluntari - CSM Corona Braşov (Sala Gabriela Szabo, ora 19.00). În Liga feminină se joacă Sportul Studenţesc - Sepsi Sfântu Gheorghe (Arena de Baschet, ora 17.00).

Duminică, 18 octombrie, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi echipa norvegiană Sola. În avanpremieră, de la ora 16.00, în Sala Rapid, se joacă meciul de handbal feminin dintre Ştiinţa Bucureşti şi HC Zalău.