Evenimente în Bucureşti, vineri 16 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 16 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 16 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 16 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 16 octombrie 2026

De la ora 18.00 se joacă piese precum "Călătorii prin galaxii", la Teatrul Ion Creangă, "Livada de vișini", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "O scrisoare pierdută", la Teatrul Act.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Bolta cerească", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, "Jake și femeile lui", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Viață în lucru", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică.

De la ora 19.30 se joacă "Dincolo de tandrețe", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "De pază la Taj Mahal", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, sau "Cine mai are nevoie de iubire?", la Teatrul Roșu.

Concerte în Bucureşti, vineri 16 octombrie 2026

Jan Bartos susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Britanicii de la Tender susţin un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 19.00. Tot de la ora 19.00, în Green Hours Jazz Cafe este programat un concert comemorativ Mircea Tiberian.

Soul Serenade & Cătălin Milea susţin un concert în Uzina Coffee, de la ora 19.30. Canadienii de la Danko Jones şi britanicii de la Split Dogs susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 16 octombrie 2026

De la ora 21.00, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi FC Botoşani.