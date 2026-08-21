Evenimente în Bucureşti, în weekendul 22-23 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 22 august 2026, şi duminică, 23 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Fanteziile soţului meu" se joacă duminică, 23 august, la Teatrul Roşu din Bucureşti - zilesinopti.ro

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 22-23 august

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Sâmbătă, 22 august, ziua de teatru începe încă de la ora 16.00, când se joacă piesa "Duși cu pluta", la Teatrul în Culise. De la ora 16.30 se joacă "Femei bune pentru bărbați nebuni", la Teatrul Roșu, de la ora 19.30 se joacă "Divorț în ziua nunții", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă "Ședință cu părinții", la Teatrul în Culise.

Duminică, 23 august, ziua de teatru începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa pentru copii "Capra cu trei iezi", la Hard Rock Cafe. De la ora 18.00 se joacă "Fanteziile soțului meu", la Teatrul Roșu, iar de la ora 19.00 se joacă piese precum "Complicat", la Teatrul în Culise, sau "Baby Fever", la Teatrul Masca.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 22-23 august

Sâmbătă, 22 august, trupa Time Machine susţine un concert în nJOY Garden & Club, de la ora 20.00, iar pe artiştii de la Rouge Band îi puteţi vedea în concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 23 august, Puiu Pascu susţine un recital live la pian, pe terasa Berăria H, de la ora 20.15. Cocco Mio, von Bülove, Chlorys şi Admina susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 22-23 august

Sâmbătă, 22 august, de la ora 21.30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi Universitatea Cluj.

Tot sâmbătă, de la ora 11.00, pe Stadionul Florea Dumitrache se joacă meciul de rugby dintre Rapid Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare.