Nicuşor Dan, despre anii petrecuţi în Franţa: "Am avut şansa să iau cetăţenia, dar am spus că nu e onest"

Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că, în studenţie, a plecat în Franţa determinat să se întoarcă în România. Iniţial, plănuise să stea doar un an, dar, pentru lecţiile de acolo, a ajuns să stea şase ani. Din perspectiva emigrantului, Nicuşor Dan spune că îi înţelege pe românii plecaţi peste hotare, că ştie cât de greu le este. În schimb, crede că, în următorii ani, milioane dintre ei se vor întoarce în ţară, pentru că România a evoluat extrem de mult în ultimii douăzeci de ani. Declaraţiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordar Mădălinei Bălan, la Antena Stars.

Ca român care a petrecut mai mulţi ani în străinătate, Nicuşor Dan a fost întrebat despre viaţa departe de ţara natală, despre greutăţile pe care le întâmpină românii din diaspora şi despre ce poate îmbunătăţi statul român pentru a le face viaţa mai uşoară.

Transcriptul integral al interviului, mai jos:

Dumneavoastră ați simțit, pentru că ați fost plecat în Franța, într-adevăr, la studii. Din experiența dumneavoastră de fost imigrant, ce credeți că îi doare cel mai mult pe românii plecați din România?

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Nicuşor Dan: În primul rând că nimeni n-a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simțeau că nu pot să-și țină copiii la școală, au plecat оameni care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade și niciodată nu este ușor. Eu am plecat hotărât să mă întorc. Eu n-am avut nicio ezitare în secunda în care am plecat. Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce am învățat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc.

Ce vă era cel mai greu când erați plecat?

Nicuşor Dan: Noi, fiecare dintre noi, suntem, bineînțeles, niște indivizi care am citit niște cărți, am discutat, am avut un cerc de prieteni, dar în construcția noastră este limba pe care o vorbim și sunt multe generații succesive de experiențe care ne fac să vedem lumea într-un anumit fel. Mentalitate diferită.

V-ați simțit străin? Chiar dacă ați fost bine primit, v-ai simțit și străin?

Nicuşor Dan: Exact! Profesorul meu e o persoană foarte caldă și am păstrat o relație și inclusiv s-a implicat în proiectul acesta, Școala Normală Superioară București. Mi-a zis la un moment dat, s-a uitat așa la mine și a zis... Tu ești cu noi aici,

vorbești cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu ești cu mintea în România aia a ta.

Nicuşor Dan: Am zis, cum v-am spus, am plecat hotărât să mă întorc și... Într-adevăr, mi s-a propus să iau și cetățenia franceză, dar am zis că nu... Am avut discuția asta și am spus că nu ar fi onest. Cu toate că,

evident, respect foarte mult și poporul, și cultura franceză. Și sunt recunoscător că am avut anii ăștia

de formare pe banii statului francez.

Apropo de stat, ne întoarcem la statul român. Ce credeți că ar putea face concret statul din România pentru oamenii

plecați, pentru diaspora, ca ei să se simtă conectați, să se simta văzuți, să se simtă respectați?

Nicuşor Dan: În primul rând serviciile consulare, dacă ai nevoie să dai o procură, să lucrezi să funcționeze repede, să-ți

schimbi buletinul, pașaportul, lucrurile astea. Asta ar fi important, da.

Eu v-am spus că mulți se lovesc de această barieră.

Nicuşor Dan: Apoi avem un program pentru limbă română pentru copiii românilor, dar el nu este suficient. Nu

ajunge în anumite locuri și nu e suficient nici în locuri în care există și el trebuie îmbunătățit. Iar apoi,

evident, există o diferență de calitate a administrației publice în țările în care ei sunt față de România

și aici avem, la noi acasă avem de muncă. Adică vii la fel, să-ți faci o dezbatere succesorală ceva la

autoritate și vezi că durează de 10 ori mai lung decât ar dura acolo și asta este ceva ce trebuie să...

Preşedintele crede că milioane de români se vor întoarce în patria-mamă

Dacă ar fi să facem un efort de imaginație, cum credeți dumneavoastră că ar arăta viitorul României dacă nu între 7 și 9 milioane câți români au plecat în afara țării, 2 milioane, 3 milioane s-ar întoarce acasă? Patria mamă. Cum ar arăta România?

Nicuşor Dan: Sunt convins că numerele astea pe care oamenii ăștia pe care îi spuneţi, sunt convins că se vor întoarce.

Serios? Credeți asta?

Nicuşor Dan: Da, da, da. Pentru că noi trăind tot timpul aici, știți cum este? Ca în familie. treci tot timpul cu copilul tău, te uiți la el, te uiti la el și te duci în vizită la niște prieteni și zici vai ce mult a crescut și tu te uiți, cum a crescut? Bineînțeles că a crescut, că așa e și România. Mă întâlnesc cu ambasadorii, cu oameni politici străini care au spus vai, e extraordinar cât ați progresat în 20 de ani. Nouă ni se pare că că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult și are un potențial foarte mare.

Deși, să știți că Institutul Național de Statistică spune total diferit, s-au întors anul trecut aproximativ 20.000 de români și tot anul trecut au plecat aproximativ 55.000 de români.

Nicuşor Dan: Eu am spus că asta se va întâmpla și se va întâmpla într-un termen mediu.

Ce le spuneți românilor care se uită acum la dumneavoastră?

Nicuşor Dan: Veniți și testați România, pentru că sunt multe prejudecăți și sunt multe schimbări care s-au întâmplat. De exemplu, în sistemul medical. Suntem altundeva decât eram acum 20 de ani. Și bineînțeles că mai avem multe de făcut.

Culisele interviului le puteţi afla în această seară, 5 octombrie, la Antena Stars.