Evenimente în Bucureşti, în weekendul 25-26 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 25 octombrie, şi duminică, 26 octombrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 25-26 octombrie

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Cei trei purceluşi", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Ursul păcălit de vulpe", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 17.00 se joacă piese precum "Gunoierul", la Teatrul Roşu, sau "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, în timp ce de la ora clasică, 19.00, se joacă piese precum "Aproape", la Teatrul Excelsior, sau "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Duminică, ziua de teatru începe de la ora 10.00, când se joacă piesa "Crăiasa zăpezii", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 14.00 se joacă "Minciuni nevinovate", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00 se joacă "Doamnele de la Radio", la Teatrul Godot, de la ora 18.00 se joacă "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, iar de la ora 19.00 se joacă "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 25-26 octombrie

Sâmbătă, Kadjavsi lansează albumul "Above Albatross" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 20.00, trupa Celelalte cuvinte susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00, iar Bossferatu & RawKing susţin un concert în Encore Club, de la ora 20.00.

Duminică, trupa Castor 604 lansează albumul "Focule, vino cu mine!", prin intermediul unui concert susţinut în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, Sone, Irimia Ichim, A.T.M şi Ledo susţin un concert în True Club, de la ora 20.00, iar trupa suedeză Oh Hiroshima susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 25-26 octombrie

Campionatul naţional de fotbal continuă cu două meciuri programate în Bucureşti, ambele urmând a se disputa duminică, 26 octombrie. De la ora 14.00, se joacă Metaloglobus Bucureşti - Universitatea Craiova, pe arena din Clinceni, iar de la ora 20.30, pe Arena Naţională, se joacă FCSB - UTA Arad.

În Liga Naţională de baschet masculin, sâmbătă, de la ora 18.00, se joacă meciul Steaua Bucureşti - CSM Târgu Mureş, în Sala Mihai Viteazul. Tot sâmbătă, însă de la ora 14.00, în Arena de Baschet, se joacă meciul de baschet feminin dintre Sportul Studenţesc şi Agronomia Bucureşti.

